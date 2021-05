Fortaleza conversa com técnico Tiago Fernandes, diz site português

O Fortaleza segue em busca de um novo treinador e avalia opções estrangeiras. Segundo o jornal A Bola, um dos nomes na lista tricolor é o técnico Tiago Fernandes, de Portugal.

A reportagem informa que o clube está estabelecendo contato com os candidatos e teve conversas com o comandante de 39 anos. O profissional é filho do ex-jogador e agora técnico Manuel Fernandes, ídolo do Sporting-POR, e tem carreira em times como GD Chaves, Estoril Praia e Leixões.

O Diário do Nordeste apurou que a diretoria leonina trabalha com três opções principais para o comando da equipe. O argentino Ariel Holan, ex-Santos, é apenas um dos nomes listados. Todos apresentam um perfil ofensivo e são estrangeiros.

Os demais integrantes da lista são mantidos em sigilo. O clube realizou entrevistas na última semana e deve anunciar o novo treinador nos próximos dias.

Foco no mercado

A busca por um novo treinador ocorre desde o último domingo (25), com a demissão de Enderson Moreira. O primeiro alvo, no mercado nacional, foi Fernando Diniz, ex-São Paulo. As tratativas não avançaram.

Com o avançar do tempo, a gestão ampliou as alternativas e trabalhou também com nomes estrangeiros. Pelo intervalo longo até o início da Série A, o clube compreende um prazo viável para permitir a adaptação.