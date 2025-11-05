Ceará tem aproveitamento de mais de 70% com Marcos Victor na Série A

Marcos Victor tem sido um dos destaques do Ceará nesta temporada. Ao lado de Willian Machado, o zagueiro de 23 anos fortalece o setor defensivo do time comandado por Léo Condé. O jogador foi titular nas oito partidas que fez pela equipe no Brasileirão.

Com ele em campo, na Série A, a equipe cearense venceu cinco vezes, empatou duas e sofreu apenas um revés. Dessas, o Alvinegro foi vazado em cinco. A média é de 0,62 tentos sofridos por partida. Assim, o Alvinegro conquistou 17 de 24 pontos disputados, com 70,8% de aproveitamento.

Quando o atleta não entrou em campo, o time teve as redes balançadas pelos adversários 24 vezes em 23 partidas. Na última rodada, no entanto, o Vovô superou o Fluminense, sem sofrer gols, por 2 a 0.

“Termos um triunfo sem sofrer gols acaba ficando ainda melhor, até porque ainda contribui com o nosso saldo de gols que eventualmente pode ser importante no final do campeonato. O mais importante sempre será o Ceará vencer e se não sofrermos gols, além de estarmos mais perto do três pontos, temos a certeza que não iremos sair de campo derrotado”, afirmou o atleta

“Nosso elenco é forte e estamos muito focados para terminar o ano da melhor forma possível. Sabemos que conquistamos uma vitória boa, mas precisamos manter essa boa atuação nos outros jogos”, completou.

Agora, o Alvinegro terá outro desafio pela frente. A equipe entra em campo nesta quinta-feira (6), quando enfrenta o Fortaleza, maior rival no estado. A partida terá início às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo da 32ª rodada da Série A.

CEARÁ COM MARCOS VICTOR NA SÉRIE A

Ceará 2 - 0 Fluminense Ceará 3 - 0 Santos Vitória 1 - 0 Ceará São Paulo 0 - 1 Ceará Vasco 2 - 2 Ceará E Ceará 0 - 1 Juventude Ceará 1 - 0 Bragantino Cruzeiro 2 - 1 Ceará