Ceará tem aproveitamento de mais de 70% com Marcos Victor na Série A
Jogador de 23 anos foi titular em todas as partidas que disputou na competição pelo Vovô
Marcos Victor tem sido um dos destaques do Ceará nesta temporada. Ao lado de Willian Machado, o zagueiro de 23 anos fortalece o setor defensivo do time comandado por Léo Condé. O jogador foi titular nas oito partidas que fez pela equipe no Brasileirão.
Com ele em campo, na Série A, a equipe cearense venceu cinco vezes, empatou duas e sofreu apenas um revés. Dessas, o Alvinegro foi vazado em cinco. A média é de 0,62 tentos sofridos por partida. Assim, o Alvinegro conquistou 17 de 24 pontos disputados, com 70,8% de aproveitamento.
Quando o atleta não entrou em campo, o time teve as redes balançadas pelos adversários 24 vezes em 23 partidas. Na última rodada, no entanto, o Vovô superou o Fluminense, sem sofrer gols, por 2 a 0.
“Termos um triunfo sem sofrer gols acaba ficando ainda melhor, até porque ainda contribui com o nosso saldo de gols que eventualmente pode ser importante no final do campeonato. O mais importante sempre será o Ceará vencer e se não sofrermos gols, além de estarmos mais perto do três pontos, temos a certeza que não iremos sair de campo derrotado”, afirmou o atleta
“Nosso elenco é forte e estamos muito focados para terminar o ano da melhor forma possível. Sabemos que conquistamos uma vitória boa, mas precisamos manter essa boa atuação nos outros jogos”, completou.
Agora, o Alvinegro terá outro desafio pela frente. A equipe entra em campo nesta quinta-feira (6), quando enfrenta o Fortaleza, maior rival no estado. A partida terá início às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo da 32ª rodada da Série A.
CEARÁ COM MARCOS VICTOR NA SÉRIE A
- Ceará 2 - 0 Fluminense
- Ceará 3 - 0 Santos
- Vitória 1 - 0 Ceará
- São Paulo 0 - 1 Ceará
- Vasco 2 - 2 Ceará E
- Ceará 0 - 1 Juventude
- Ceará 1 - 0 Bragantino
- Cruzeiro 2 - 1 Ceará
Veja também