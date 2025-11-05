Ceará lança novo uniforme da marca Maestr8 com Ricardinho; veja preços

O Ceará Sporting Club lançou um novo uniforme nesta quarta-feira (5) da marca “Maestro”, que faz alusão ao ídolo e ex-meia Ricardinho, atualmente assessor de futebol do clube. A linha de 2025 apresenta três camisas, com uma releitura do manto de 2017, quando houve um acesso à Série A.

Em uma perspectiva retrô, resgata o design clássico da época, com a predominância preta e as listras brancas. O escudo do time aparece bordado em tafetá no lado esquerdo do peito, enquanto a marca “Maestro” é aplicada em touch. O tecido dry tech garante conforto e um maior respiro. Na parte traseira, o número 8, eternizado por Ricardinho, é destaque, acompanhado de uma assinatura do ex-atleta.

A gola e os punhos são confeccionados em tecido dry, e as laterais contam com painéis microperfurados, que facilitam a ventilação e a secagem. Já os materiais casuais da coleção apresentam o símbolo à esquerda e a marca “Maestro” à direita, com versões em preta e branca.