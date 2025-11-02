Marcos Victor e Dieguinho deixam DM do Ceará e enfrentam o Fluminense

O Ceará ganhou dois “reforços” para a sequência final da Série A de 2025. O zagueiro Marcos Victor e o volante Dieguinho deixaram o departamento médico alvinegro e foram relacionados pelo técnico Léo Condé para o jogo contra o Fluminense, neste domingo (2), na Arena Castelão, pela 31ª rodada.

O detalhe é que o defensor de 23 anos já voltou ao time titular. Após desfalcar a equipe em quatro partidas, para o tratamento de uma inflamação na região do calcanhar, foi escalado para fazer uma dupla de zaga com Willian Machado. Deste modo, Marllon volta para o banco de reservas da equipe.

Já o meio-campo de 30 anos, que tinha um edema na panturrilha, também foi baixa em quatro jogos e agora retorna aos relacionados. No entanto, por uma opção técnica, não inicia na escalação inicial.

A escalação do Ceará no 4-3-3 tem: Bruno Ferreira, Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Vinicius Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Pedro Raul e Galeano. A partida tem transmissão ao vivo da TV Verdes Mares (Rede Globo), da Rádio Verdinha FM 92,5 e tempo real do Diário do Nordeste.