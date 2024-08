Marcelo Cabo deixa comando técnico do Floresta após permanência na Série C

Marcelo Cabo não é mais técnico do Floresta. O treinador anunciou a sua saída do comando técnico da equipe cearense nesta sexta-feira (30), após garantir a permanência do time na Série C do Brasileirão.

“Deuteronômio 28:6 Bendito será ao entrares e Bendito serás ao saíres. Grato a Deus por essa oportunidade de fazer esse importante trabalho, no @florestaec. Obrigado Presidente Teixeira, diretoria, Comissão técnica, funcionários e em especial aos atletas. Seguimos com a graça de Deus”, disse em postagem.

O Floresta terminou a primeira fase da Série C do Brasileirão 2024 na 16ª colocação, com 19 pontos conquistados em 19 rodadas. Após um início ruim, a equipe cresceu de desempenho com Marcelo Cabo e garantiu permanência na terceira divisão.