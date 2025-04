Maranguape vence Itapipoca por 3 a 0 e conquista acesso para a Série A do Cearense em 2026

O Maranguape venceu o Itapipoca por 3 a 0, no Estádio Perilo Teixeira, e está de volta à elite do futebol cearense após 8 anos. A partida, válida pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense Série B, aconteceu neste sábado (5), em Itapipoca. Os gols da partida foram marcados por Belém, Aldair e Pedrinho.

Legenda: Jogadores do Maranguape de joelhos após o acesso do time Foto: Tiago Silva/Maranguape

O time da casa havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, mas tomou a virada no agregado e foi eliminado da competição. A última vez que o Gavião da Serra disputou a Série A do Campeonato Cearense foi em 2018, quando foi rebaixado. Em 2026, o Verdão estará de volta.

A última vaga na elite será decidida neste domingo, em jogo entre Quixadá e Crato no Abilhão. No jogo de ida, o Azulão venceu por 3 a 1 no Romeirão e pode até perder por um gol de diferença que sobe.