Maracanã x Sampaio Corrêa pelo Brasileiro da Série D: veja horário, palpites e escalações

Neste domingo (25), o Maracanã recebe o Sampaio Corrêa/MA, às 16 horas, no Almir Dutra, em Maracanaú, pela 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Alvianil é o 6º colocado do Grupo A2, com 5 pontos, e vem de derrota para o

Parnahyba.

No meio de semana, na quinta-feira (22), foi derrotado pelo Internacional por 3x0, no Orlando Scarpelli (SC), no jogo da volta da 3ª Fase da Copa do Brasil e foi eliminado.

O Sampaio Corrêa é o 7º colocado, também com 5 pontos e vem de empate no clássico com o Maranhão por 1x1.

Prováveis escalações

Maracanã

Rayr, Rafael Mandacaru, Jairo, Edimar, Leandro, Patuta, Wilker, Rogério, Michel Pires, Davi Torres e Bravo. Técnico: Junior Cearense

Sampaio Corrêa

Renan Rinaldi, Ball, Yan, Wesley, Thiago Rosa, Jair, Cavi, Jean, Pimentinha, Adriano e Nadson. Técnico: Zé Augusto

Arbitragem

Arbitro: José de Arimateia Freires da Silva - PB

Assistente 1: Tiago Castro e Silva - CE

Assistente 2: Francisco Borges de Sousa Filho - CE