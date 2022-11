Mano Menezes será o técnico da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo, diz comentarista

O técnico Tite se despede da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo do Catar e a CBF já tem um substituto definido: Mano Menezes, atual treinador do Internacional. A informação foi divulgada pelo comentarista e ex-jogador Caio Ribeiro, em uma live do Cartola, o Fantasy Game da Rede Globo.

Caio Ribeiro Ex-jogador e comentarista da Globo “Não é nem só opinião, é informação. Quer que eu fale quem vai ser o próximo treinador da Seleção Brasileira? Mano Menezes. Me cobre daqui a pouco. Mano Menezes será o próximo treinador brasileiro numa dobradinha com Andrés Sanchez, que será o próximo diretor da Seleção Brasileira. Daqui a dois meses vocês falam se eu estou errado ou não”.

A CBF está no mercado em busca de um novo comandante após a decisão de Tite de deixar a equipe nacional no fim do Mundial, que ocorre entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Nos últimos meses, Fernando Diniz, do Fluminense, e Dorival Júnior, do Flamengo, também foram sondados.

“O Mano saiu da Seleção no melhor momento dele. Uma coisa é começar uma conversa e já existe essa conversa. Outra coisa é você já comunicar as pessoas, e eles já foram comunicados. Estou dando uma informação e não uma opinião. Até assinar o contrato tem um chão. Existe a rejeição da torcida, a opinião da imprensa. Tem vários fatores na hora de fechar e anunciar”, concluiu Caio.

Passagem pela Seleção Brasileira

Legenda: Mano Menezes foi treinador da Seleção Brasileira entre 2010 e 2012 Foto: Don Emmert / AFP

Na carreira, Mano teve uma passagem na Seleção Brasileira entre 2010 e 2012, quando foi demitido. No período, foi eliminado nas quartas de final da Copa América de 2011 e ficou com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. No ano vigente, foi vice da Série A com o Inter.

Ao todo, somou 33 partidas com o time principal. Foram 21 vitórias, seis empates e seis derrotas desde a estreia em 10 de agosto de 2010, substituindo Dunga no cargo. No período, conquistou apenas o Superclássico das Américas, em 2011 e 2012 - amistoso com a Argentina em que só atuavam atletas que jogassem nos campeonatos locais dos países. Com poucos títulos, o Brasil caiu no ranking da Fifa para a 14ª posição.

Aos 60 anos, Mano está no Internacional desde o início da temporada. Com experiência no mercado, tem passagens por equipes como o Flamengo, o Corinthians, o Cruzeiro, o Shandong Luneng-CHI e o Palmeiras.