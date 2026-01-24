Manchester City x Wolverhampton na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Manchester City e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (24) na Premier League, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 12h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

ESPN

Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Max Alleyne (Marc Guehi) e O’Reilly; Rodri; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Phil Foden e Doku; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Wolverhampton: Sá; Mosquera, Bueno e Krejci; Tchatchoua, André, João Gomes, Mané e Bueno; Arokodare e Hee-Chan. Técnico: Rob Edwards.

MANCHESTER CITY X WOLVERHAMPTON | FICHA TÉCNICA