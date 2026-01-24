Manchester City x Wolverhampton na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:42)
Manchester City e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (24) na Premier League, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 12h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- ESPN
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Max Alleyne (Marc Guehi) e O’Reilly; Rodri; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Phil Foden e Doku; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Wolverhampton: Sá; Mosquera, Bueno e Krejci; Tchatchoua, André, João Gomes, Mané e Bueno; Arokodare e Hee-Chan. Técnico: Rob Edwards.
MANCHESTER CITY X WOLVERHAMPTON | FICHA TÉCNICA
- Competição: 23ª rodada da Premier League 2025/2026
- Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
- Data: 24/01/2026 (sábado)
- Horário: 12h (de Brasília)
Assuntos Relacionados