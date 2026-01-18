Maílton celebra vitória do Fortaleza e destaca adaptação ao trabalho de Carpini

O Fortaleza confirmou o favoritismo e venceu o Maracanã por 1 a 0 na noite deste domingo (18), no Estádio Presidente Vargas (PV). A equipe está na liderança do Grupo A e já garantiu a classificação antecipada para a segunda fase do torneio. Maílton, destaque do time na partida, falou da vitória da equipe e do início da passagem no Leão sob comando de Thiago Carpini.

É uma vitória muito importante pro nosso grupo. A gente vem buscando isso durante a semana, nos treinamentos. Claro que foram poucos dias de treino após o último jogo, mas acho que a gente se impôs. Uma vitória magra, mas que o nosso torcedor merece e estou muito feliz pela classificação. Agora é focar no jogo de quinta-feira. Maílton Lateral do Fortaleza

Legenda: Maílton foi um dos destaques na vitória tricolor sobre o Maracanã Foto: Fabiane de Paula/SVM

A vitória do Leão significa também a manutenção da invencibilidade do time na temporada. Sob o comando de Thiago Carpini, o Fortaleza disputou três partidas: venceu Maracanã e Quixadá, e empatou com o Ferroviário na estreia pelo Campeonato Cearense.

A gente tem que comprar a ideia dele. É isso que a gente tem feito desde o primeiro dia dele aqui. Precisamos sempre buscar evolução. Claro que nunca tá bom, é o início e foram três jogos. Tanto eu quanto todos os companheiros temos muita coisa para evoluir ainda. É só o início e estamos numa fase boa. Temos que aproveitar e evoluir cada vez mais. Ele chegou com uma metodologia nova, os jogadores novos chegaram e a gente tá procurando aderir da melhor forma possível o quanto antes. Maílton Sobre Thiago Carpini, treinador do Leão

O lateral também comentou sobre o início dele no Tricolor de Aço. Emprestado pelo São Paulo, o jogador de 27 anos tem se destacado na equipe e recebido elogios da torcida. Ele falou sobre a responsabilidade de ser um dos homens da bola parada do time.

"Ano passado eu tive a oportunidade de fazer dois gols lá na Chapecoense e é uma coisa que eu estou sempre trabalhando, esperando a hora que tiver oportunidade. Não só eu, quanto o Crispim também, que tá sempre pegando as bolas paradas. A gente tá sempre trabalhando em cima disso.", concluiu o atleta

O Fortaleza volta a campo na quinta-feira (22), quando enfrenta o Horizonte. O duelo será no Estádio Domingão, válido pela quinta e última rodada. As equipes se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília).

*Sob supervisão de Crisneive Silveira