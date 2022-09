Lucho González elogia Ceará em empate com Flamengo no Maracanã: “me orgulhei”

Na estreia do técnico argentino Lucho González, o Ceará empatou com o Flamengo em 1 a 1, neste domingo (4), no Maracanã, pela Série A. O time alvinegro abriu o placar com Jô e sofreu o empate com o Gabigol. Em coletiva, o novo comandante elogiou a atuação coletiva alvinegra.

Lucho González Técnico do Ceará "Para comemorar não (o empate), porque viemos com o objetivo claro de buscar os três pontos, mas me orgulhei e falei para os meus atletas pela atitude que tiveram quanto a mensagem que passamos. Sabíamos da dificuldade com um Flamengo que joga bem e tem grandes jogadores, mas meus jogadores estão de parabéns. Um empate que para frente pode servir, mas buscamos a vitória. O que me deixa mais tranquilo é a atitude que tiveram o tempo inteiro".

A missão era difícil no Rio de Janeiro e se tornou ainda mais com a expulsão de Jô, aos 16 minutos do 2º tempo, após reclamação com o árbitro Paulo Zanovelli da Silva (MG). Sobre o lance, Lucho disse que não viu, mas ressaltou que certas ações têm mais impactos em alguns clubes.

“Evidentemente, não vi o lance. O Jô sabe muito bem o que penso dele, o quanto é importante. São coisas que acontecem. Não prestei atenção ao que foi dito, mas são coisas do futebol. Lá dentro está outra cabeça. Essas mesmas coisas, às vezes, são olhadas de uma forma para uma camisa mais do que para outras. São coisas do futebol. Temos de estar com a cabeça tranquila”, disse.

Com o resultado, o Ceará fica com 28 pontos e segue na 14ª posição, mas pode perder colocações até o fim da 25ª rodada. O próximo compromisso é sábado (10), às 16h30, em casa, com o Santos.

Confira outros pontos da coletiva

Importância do jogo

"Um dia que vai ficar marcado em minha vida. Agradeço ao Ceará por me dar a possibilidade e aos jogadores pela resposta que tiveram dentro e fora de campo. O grupo que nos recebeu de forma maravilhosa. Temos um objetivo bem clara que é olhar para a parte de cima da tabela".

Espírito do time

"Taticamente, desenhamos um plano de jogo, cumprimos com perfeição mesmo com um jogador a mesmo. Nosso grupo entendeu a mensagem que passamos. Grandíssimos jogadores, tem uma grande qualidade e mostraram que são fortes psicologicamente. Isso que vamos precisar. Gostei da entrega, da concentração, da vontade de levar a cabo o plano de jogo mesmo com um a menos. Eu tenho que dar parabéns e falei isso lá dentro. O que resta é voltar ao trabalho e olhar o jogo com Santos. Em casa, temos que voltar a vencer".