Lucho González e comissão técnica acompanharão Ceará x Athletico-PR na Arena Castelão

O técnico Lucho González desembarca na capital cearense neste sábado (27) e assistirá Ceará x Athletico-PR pela Série A do Campeonato Brasileiro. Aos 41 anos, o argentino terá sua 1ª experiência como treinador.

A comissão técnica de Lucho, composta pelos auxiliares Emmanuel Depaoli e Walter Scarinci e o preparador físico Diego Giacchino também estarão presentes na Arena Castelão. Os profissionais somam passagens por clubes e seleções.

Diante do clube curitibano, o Ceará será conduzido pelo auxiliar-fixo Juca Antonello. A estreia do argentino à frente do Alvinegro acontece contra o Flamengo, no domingo (4), às 11h (horário de Brasília), no Maracanã (RJ).

