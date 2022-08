Nos passos de Lucho González: grandes jogadores que se tornaram técnicos logo após a aposentadoria

O argentino Lucho González iniciará a carreira de treinador no Ceará Sporting Club. Na história da Argentina como o 2º atleta nacional com mais títulos, tem uma missão difícil no futebol cearense, mas segue os passos de ex-jogadores que foram para a função à beira do campo em pouco tempo.

Com os cursos e as licenças necessárias, aos 41 anos, dá um novo passo no futebol. O detalhe: antes, o processo foi realizado por referências técnicas e que tinham característica de liderança como marca quando jogadores.

Legenda: Lucho foi auxiliar técnico de Alberto Valentin no Athletico-PR em 2022 Foto: divulgação / Athletico-PR

Um exemplo recente é o ex-atacante Carlos Tévez. A aposentadoria ocorreu no fim de 2021, e o anúncio de treinador do Rosário Central em julho de 2022. Até o agora, são quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Foi assim com Marcello Gallardo, Fernando Gago e Diego Simeone.

O objetivo da diretoria alvinegra, inclusive, é aproveitar o perfil de liderança e de ideias táticas mais pragmáticas para reorganizar a equipe, retomar a confiança e reagir. O contexto difícil tem o Vovô na 15ª posição, com 26 pontos. São três meses e 15 jogos até o fim do ano, quando o vínculo termina.

Jogadores que se aposentaram e logo se tornaram técnicos

Marcelo Gallardo (ARG) | Encerrou a carreira de jogador em junho de 2011 e foi anunciado como técnico do Nacional-URU, no mesmo mês. Na primeira experiência, conquistou o Campeonato Uruguaio em dois momentos (2011-2012). Posteriormente, em 2014, chegou ao River Plate-ARG.

Legenda: Marcelo Gallardo é um dos grandes técnicos da história recente da Argentina Foto: divulgação / River Plate

Fernando Gago (ARG) | A aposentadoria foi anunciada em novembro de 2020, com a carreira de técnico começando em janeiro de 2021, no Aldosivi-ARG. Depois se transferiu para o Racing-ARG.

Legenda: O ex-jogador Fernando Gago comanda o Racing, da Argentina Foto: reprodução

Diego Simeone (ARG) | No rol de principais técnicos do mundo, pendurou as chuteiras e iniciou como treinador no mesmo ano, em 2006, no Racing-ARG. Hoje, é o treinador do Atlético de Madrid-ESP.

Legenda: O argentino Diego Simeone é um dos principais técnicos do futebol mundial Foto: divulgação / Atlético de Madrid-ESP

Frank Lampard (ING) | Ídolo do Chelsea-ING, começou como treinador no Derby County-ING em 2018, um ano após encerrar a carreira de atleta. No momento, está à frente do Everton-ING.

Legenda: O inglês Frank Lampard tenta se consolidar na Premier League como treinador Foto: divulgação / Chelsea

Xavi Hernández (ESP) | Um dos maiores ídolos da Espanha, se aposentou no Al-Sadd, do Qatar, em 2019 e se tornou treinador do mesmo time na temporada seguinte. Agora, está no Barcelona.

Legenda: O espanhol Xavi Hernández é o atual técnico do Barcelona Foto: divulgação / Barcelona

Didier Deschamps (FRA) | Capitão da França, o ex-jogador se aposentou no Valencia-ESP em 2001 e, no mesmo ano, assinou com o Monaco-FRA. Na sequência, foi vice-campeão europeu em 2004. Hoje, comanda a seleção da França.

Legenda: Didier Deschamps é o atual treinador da seleção da França Foto: reprodução

Nomes que iniciaram como técnico após deixar de se tornar atleta

Rogério Ceni - Aposentado: 2015, no São Paulo | Técnico: início em 2017, no São Paulo | Hoje comanda o São Paulo.

Dunga - Aposentado: 2000, no Internacional | Técnico: início em 2006, na Seleção Brasileira | Hoje não comanda nenhuma equipe.

Dirk Kuyt (HOL) - Aposentado: 2018, no Feyenoord-HOL | Técnico: início em 2018, no Feyenoord-HOL | Hoje comanda o ADO Den Haag-HOL.

Gerrard (ING) - Aposentado: 2016, no La Galaxy-ING | Técnico: início em 2018, no Rangers-ESC | Hoje comanda o Aston Villa-ING.

Filippo Inzaghi (ING)- Aposentado: 2012, no Milan-ITA | Técnico: início em 2014, no Milan-ITA | Hoje comanda o Reggina-ITA.

