Lucero x Cavani: centroavantes duelam em Fortaleza x Boca por liderança do Grupo D da Sula

O duelo de centroavantes entre Fortaleza e Boca Juniors, que não aconteceu no Castelão há três semanas, deve enfim ser realizado na Bombonera nesta quarta-feira (15), no jogo que pode determinar o líder do Grupo D da Copa Sul-Americana.

Na lista de relacionados do time xeneize, diferentemente do que ocorreu no duelo de ida, está o experiente Edinson Cavani, que é o artilheiro do Boca e por isso deve iniciar a partida contra o Tricolor do Pici nesta quarta. Aos 37 anos, o uruguaio que disputou quatro Copas do Mundo e construiu a carreira quase toda na Europa é a referência no ataque do gigante argentino e um ponto a mais de preocupação para o Fortaleza.

Do lado do Leão, o artilheiro e maior esperança de gols na Bombonera é Juan Martín Lucero. Em sua segunda temporada no Pici, o argentino é novamente o maior goleador da equipe comandada por Vojvoda e já fez 12 gols em 26 partidas em 2024.

Cavani marcou menos tentos até aqui, mas em menos partidas disputadas. O uruguaio acumula 10 gols em 15 jogos, portanto tem uma média melhor que Lucero (0,67 contra 0,46). O camisa 9 do Fortaleza, no entanto, faz uma Copa Sul-Americana melhor que a estrela maior do Boca Juniors, sendo portanto mais importante para o Tricolor até então que o camisa 10 para o time xeneize.

Números de Lucero e Cavani na Copa Sul-Americana de 2024:

Jogos

Lucero - 4

Cavani -2

Finalizações

Lucero - 10 (6 certas)

Cavani - 3 (1 certa)

Gols

Lucero - 5

Cavani - 1

Precisão de passes

Lucero - 74,5%

Cavani - 74,1%

Impedimentos

Lucero - 1

Cavani - 6

Perda de posse

Lucero - 7

Cavani - 4

Fonte: Footstats