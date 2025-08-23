Diário do Nordeste
Lucas Mugni valoriza empate do Ceará com o Grêmio: ‘ponto muito importante’

Vovô empatou sem gols com o Grêmio em Porto Alegre

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 23:26)
Jogada
Legenda: Meia argentino exaltou o resultado e considerou o empate importante para o Vovô para sequência da Série A.
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Lucas Mugni, meia-atacante do Ceará, avaliou a postura do Vovô no empate em 0 a 0 com o Grêmio na noite deste sábado (23), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Na avaliação do jogador argentino, o resultado foi importante para o Vovô.

“Mais que o ponto é a maneira que a gente conquistou. Jogamos de igual para igual. A gente sabe o que é jogar fora de casa, aqui um grande time, com torcida que empurra para eles. A gente conseguiu sustentar o jogo, também jogamos. Acho que foi muito importante o ponto, mas muito melhor foi a maneira”, disse o jogador após a partida.
Lucas Mugni
Meia do Ceará

Com o resultado, o Ceará chegou aos 26 pontos em 20 rodadas disputadas até o momento na Série A do Brasileirão 2025. A equipe comandada pelo técnico Léo Condé ocupa momentaneamente a décima colocação na tabela.

O clube cearense volta a campo no próximo sábado (30), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), quando enfrenta o Juventude, em jogo válido pela 22ª rodada da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

