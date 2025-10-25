Diário do Nordeste
Lucas Mugni lamenta derrota do Ceará e sequência ruim na Série A: ‘a gente tem que melhorar’

O Vovô perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 e caiu na tabela da Série A

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 18:20)
Jogada
Legenda: Lucas Mugni entrou no 2º tempo da derrota do Ceará para o Atlético-MG
Foto: Kid Júnior / SVM

O Ceará perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, neste sábado (25), na Arena MRV, em confronto direto pela permanência na Série A de 2025. Em campo, sofreu o gol mais rápido do Brasileirão até o momento, com 22 segundos. O meia argentino Lucas Mugni ressaltou que a equipe pode melhorar.

"Primeiro, é importante focar na gente, não importa o adversário, se eles perdem ou ganham. A gente tem que melhorar o nosso jogo e começar a pontuar. Eu acho que jogamos bem, fizemos um bom jogo, mas é muito difícil quando você toma um gol tão cedo. Tínhamos de ir pra cima o tempo todo, e a gente não achou o gol, mas é isso. Vamos continuar, olhar para frente, temos um jogo importante que a gente é capaz de vencer e conquistar os três pontos".
Lucas Mugni
Meia do Ceará

Com o resultado, o Vovô foi ultrapassado pelo Galo e caiu para a 15ª posição no momento, com 35 pontos, enquanto os mineiros estão em 12º, com 36. É o terceiro compromisso consecutivo sem uma vitória na Série A de 2025, somando também a derrota para o Botafogo e o empate com o Sport.

Deste modo, os comandados de Léo Condé precisam ligar o alerta de perigo. A primeira equipe na zona de rebaixamento é o Vitória-BA, com 31. Na sequência da temporada, o próximo embate alvinegro é contra o Fluminense na quarta-feira (29), às 19h, no Maracanã, em duelo atrasado da 12ª rodada.

Lucas Mugni lamenta derrota do Ceará e sequência ruim na Série A: 'a gente tem que melhorar'

