Estou bastante feliz e motivado e espero desempenhar meu melhor futebol aqui no Ceará. Fico bastante feliz por ter diversos jogadores de qualidade nesse setor e espero chegar para agregar. É a maior oportunidade da minha vida. Sou um cara que fisicamente vai muito bem, tenho uma boa saída de jogo e um bom cabeceio. Espero poder ajudar da melhor maneira possível com as minhas características nos objetivos do clube da temporada

O volante Lucas Lima, recém contratado e já regularizado, foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira (18) no Ceará. Ele deve estrear nesta quarta-feira (19), contra a Juazeirense/BA, no Castelão, às 19 horas, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

O atleta já está regularizado, treinando com a equipe e apto para atuar pelo Time do Povo. O jogador citou que está muito bem preparado e com as expectativas altas para entrar em campo e contribuir com o Ceará.

“Fisicamente eu estou muito bem, eu vinha jogando na equipe anterior, estou muito feliz e ansioso para estrear. Estou aqui para ajudar e para agregar, independente de ser titular ou entrar no decorrer da partida, eu vou estar bem preparado. Estou disponível para atuar por 90 minutos”.

Lucas Lima teve passagens por São Bento/SP, CRB/AL, São Bernardo/SP e Atlético/GO, neste o meia atuou no Brasileirão Série A em 2022. Agora no Alvinegro, Lucas projeta uma competição disputada e afirma estar mais preparado para o torneio.

“Acredito que será uma competição muito forte e muito disputada. Já joguei a competição pelo Atlético/GO e agora me sinto mais maduro e sinto que posso contribuir muito com o clube. Será uma Série A bastante difícil e esperamos fazer o melhor possível e conquistar os nossos objetivos na temporada”, concluiu.