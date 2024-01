Lucas Drubscky diz que reforços agora serão pontuais e avalia Ceará no mercado

O Ceará já contratou 12 reforços para a temporada de 2024 - foram 10 anunciados oficialmente - mas o clube ainda deve contratar para fechar o elenco. O Executivo de Futebol do Ceará, Lucas Drubscky afirmou ao Programa Show do Esporte, da Verdinha na quarta-feira (10), que reforços agora serão pontuais.

"Podem vir mais atletas, mas já estamos encaminhando para a reta final de mercado. Prefiro não especificar posições, mas as chegadas agora serão pontualíssimas".

Lucas não especificou as posições, mas o Vovô deve contratar ainda um volante e um lateral-direito.

Legenda: O Ceará contratou 12 reforços, praticamente um time inteiro e ainda fará mais contratações Foto: Arte / Verdinha

Nível de contratações

Sobre a atuação do Ceará no mercado, Lucas avaliou a celeridade na formação do elenco e o nível das contratações.

"O planejamento em termos de time está muito bom, o clube gastou o necessário pra concretizar as negociações. Até aqui temos sido assertivos, aberto leque de escolhas muito interessante, para mercados 'escondidos', com bons negócios para o clube, contratos bem amarrados, que não vão onerar as finanças do clube, respeitando bem o orçamento. Todos os jogadores foram mapeados, analisados e praticamente todos eles era atletas que eram nossa primeira opção, isso é muito bom. Apenas um dois, queríamos trazer e não conseguimos", explicou.

Legenda: Aylon foi um dos reforços do Vovô para o ataque Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Para Drubscky, o elenco do Ceará é versátil e com opções para o estilo de jogo do técnico Vágner Mancini.

"Estamos montando um elenco equilibrado, com atletas que podem jogar em duas ou três posições, boas opões para o Mancini, para que ele possa jogar da forma que entender para cada partida", disse ele.