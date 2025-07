Libertadores, Sul-Americana e Recopa: Conmebol divulga calendário de competições para 2026

A Copa Libertadores, a Sul-Americana e a Recopa de 2026 já têm data. A Conmebol anunciou, nesta segunda-feira (28), o calendário das três principais competições de clubes do continente. A temporada começa em quatro de fevereiro do próximo ano e termina em 28 de novembro.

Com essas datas, a CBF vai poder trabalhar na construção do calendário do futebol nacional. No próximo ano também haverá a Copa do Mundo de seleções, que será disputada entre os dias 11 de julho e 19 de julho.

LIBERTADORES

1a fase: 4 e 11 de fevereiro

2a fase: 18 e 25 de fevereiro

3a fase: 4 e 11 de março

Sorteio da fase de grupos: 18 de março

Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

Sorteio do mata-mata: 3 de junho

Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

Quartas de final: 9 e 16 de setembro

Semifinais: 14 e 21 de outubro

Final: 28 de novembro

SUL-AMERICANA

1a fase (jogo único): 4 de março

Sorteio da fase de grupos: 18 de março

Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

Sorteio do mata-mata: 3 de junho

Playoffs: 22 e 29 de julho

Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

Quartas de final: 9 e 16 de setembro

Semifinais: 14 e 21 de outubro

Final: 21 de novembro

RECOPA SUL-AMERICANA