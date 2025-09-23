Levante x Real Madrid: veja horário, onde assistir, palpites e escalação
Equipes se enfrentam em jogo da La Liga
Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Real Madrid e Levante se enfrentam em jogo da La Liga. O duelo entre as equipes será no Estádio Ciudad de Valencia, a partir das 16h30 (de Brasília). O time madrilenho, que tem 100% de aproveitamento na competição, busca manter a campanha perfeita e se isolar cada vez mais na liderança.
ONDE ASSISTIR
Disney+ Premium
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Levante:Ryan; Toljan, Elgezabal, Matías Moreno e Manu Sánchez; Vencedor, Oriol Rey, Brugué e Alvarez; Iván Romero e Etta Eyong.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Mastantuono; Güler, Vinicius Jr. e Mbappé.
FICHA TÉCNICA
Levante x Real Madrid
Data e hora: 23/09, às 16h30 (de Brasília)
Local: Estádio Ciudad de Valencia
