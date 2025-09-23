Diário do Nordeste
Levante x Real Madrid: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Equipes se enfrentam em jogo da La Liga

Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Real Madrid x Juventus se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta terça-feira (1°), às 16h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
Foto: FRANCK FIFE / AFP

Real Madrid e Levante se enfrentam em jogo da La Liga. O duelo entre as equipes será no Estádio Ciudad de Valencia, a partir das 16h30 (de Brasília). O time madrilenho, que tem 100% de aproveitamento na competição, busca manter a campanha perfeita e se isolar cada vez mais na liderança. 

ONDE ASSISTIR

Disney+ Premium

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Levante:Ryan; Toljan, Elgezabal, Matías Moreno e Manu Sánchez; Vencedor, Oriol Rey, Brugué e Alvarez; Iván Romero e Etta Eyong.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Mastantuono; Güler, Vinicius Jr. e Mbappé.

FICHA TÉCNICA

Levante x Real Madrid
Data e hora: 23/09, às 16h30 (de Brasília)
Local: Estádio Ciudad de Valencia

