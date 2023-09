Lesionado, goleiro Douglas Dias desfalca Ferroviário em primeiro jogo da final da Série D

Um dos pilares da grande campanha do Ferroviário na Série D, o goleiro Douglas Dias não viajou com o restante da equipe nesta terça-feira (12), para a cidade de Araraquara, em São Paulo. O time vai disputar a primeira partida da final da competição contra a Ferroviária-SP. O atleta sentiu a coxa esquerda na vitória diante do Caxias, no jogo da semifinal, no último domingo.

Douglas Dias vai passar por exames para confirmar a gravidade da lesão. O lance ocorreu por volta dos 21 minutos do 1º tempo da partida contra o Caxias, no Estádio Presidente Vargas. O goleiro correu para buscar a bola na linha de fundo e sentiu a coxa. O jogador ficou caído no chão e foi atendido. No lance seguinte, o camisa 1 saiu para fazer nova defesa e caiu novamente no chão, com dores. Dessa vez, acabou substituído por Igor Rayan.

Invicto na competição, a equipe comandada por Paulinho Kobayashi entra em campo nesta quarta-feira (13), a partir das 20h (de Brasília). A equipe enfrenta a Ferroviária-SP, no Estádio Fonte Luminosa, no primeiro jogo da final da Série D do Brasileirão. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.