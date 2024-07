Léo Condé comemora primeira vitória no comando do Ceará e destaca briga na parte de cima da tabela

O técnico Léo Condé conquistou sua primeira vitória no comando do Ceará na última sexta-feira (19), ao derrotar o Avaí por 1 a 0 na Ressacada, em Florianópolis. Após a conquista do resultado positivo, o técnico, que está a menos de um mês no clube, falou sobre seus primeiros jogos no Alvinegro e da importância do resultado positivo para a sequência do trabalho.

“Desde que chegamos sabíamos que iriamos ter jogos complicados pela frente. O Santos, em qualquer lugar e em qualquer momento, é sempre complicado, e dois jogos fora de casa contra adversários que são difíceis de enfrentar e que fazem o fator casa ser muito forte. Precisávamos de um resultado positivo, até porque estamos no início de um trabalho e é melhor ir ajustando aquilo que você quer, aquilo que você pensa, com o resultado positivo. Até em razão pelos desfalques que tínhamos para a partida de hoje e pelos jogadores que sentiram durante a partida.” Léo Condé Técnico do Ceará

O Vovô iniciou a partida contra o Leão da Ressacada com uma proposta de jogo mais defensiva do que vinha tendo nos últimos jogos. O Alvinegro de Porangabussu, que alguns momentos chegou a ter o melhor ataque da competição, vinha sofrendo muitos gols fora de casa, o que chamou a atenção de Condé. Após o confronto, o técnico do Vovô falou sobre a prioridade no sistema defensivo.

“Tivemos pouco tempo de trabalho até aqui. Conseguimos herdar coisas boas do Mancini, um grupo experiente de jogadores, mas, naturalmente, eu tenho minhas ideias que tentaremos implementar. Uma das questões que trabalhamos muito para essas duas partidas fora de casa (contra Paysandu e Avaí) era conseguir dar uma estruturada no aspecto defensivo, dar uma estancada. Fazer com que o adversário chegasse menos no nosso gol e, naturalmente, vamos tentando uma progressão, principalmente na fase ofensiva, para tentarmos criar mais argumentos de jogo, para podermos chegar no gol adversário mais vezes na partida”, disse Condé.

Com esse resultado, o Ceará voltou a vencer, após duas derrotas em sequência, e retornou para a primeira parte da tabela. Com isso, Condé reforçou a importância do clube terminar o primeiro turno da Série B na primeira parte da tabela da competição. “Esperamos terminar a rodada entre os dez primeiros colocados e terminar o turno entre eles para, no segundo turno, brigarmos na parte de cima da tabela”, afirmou.

O Ceará volta a campo na quinta-feira (25), quando enfrenta o Botafogo-SP. O duelo será às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B.