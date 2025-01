Leandro Campos exalta estratégia do Horizonte para vencer na estreia e projeta duelo com o Fortaleza

O Horizonte foi a grande surpresa da 1ª rodada do Campeonato Cearense ao bater o Ferroviário por 2 a 1 no estádio Presidente Vargas, neste domingo (19). O Galo do Tabuleiro mostrou organização tática e superou o Tubarão da Barra com 2 gols em 17 minutos de jogo. O técnico Leandro Campos exaltou a estratégia para vencer a partida.

"Foi um resultado super importante. Organizamos um sistema para que não sofressemos e pudessemos ter organização defensiva equilibrada. Encaixamos bem as transições ofensivas e conseguimos na marcação em bloco médio para baixo, em velocidade, surpreender o adversário".

Para Leandro, a ambição pelo resultado fez diferença na postura da equipe.

"Estudamos bem a equipe do Ferroviário. Eles tinham feito dois bons jogos pela Pré-Copa do Nordeste e nós estudamos bastante a forma do time jogar. Tivemos a ambição de buscarmos o resultado e dentro do que planejamos, fomos competentes e superamos uma boa equipe".

Legenda: O Horizonte enfrentará o Fortaleza pela 2ª rodada do Campeonato Cearense Foto: DAVID LUIZ / SVM

Duelo com o Leão

Na 2ª rodada do Campeonato Cearense, o Horizonte recebe o Fortaleza no dia 25, no Domingão, em Horizonte (CE), às 16h30. O técnico do Galo destacou a qualidade do Fortaleza, time de Série A e Libertadores.

Cada adversário tem uma caracteristica de jogo. Agora enfrentaremos uma equipe de Série A, de Libertadores da América e lógico que estudamos a equipe do Fortaleza. Vamos jogar em casa e dentro das nossas limitações, buscar a melhor forma de jogar. Contra uma equipe tão qualificada como é o Fortaleza, precisaremos ser eficientes. A sequência de jogos é dura, cada adversário tem sua qualidade e cabe a nós, nos aprofundarmos nas características de cada um".