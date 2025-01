Campeonato Cearense 2025: veja os destaques da 1ª rodada

O Campeonato Cearense de 2025 teve início neste fim de semana com quatro jogos. Com exceção de Fortaleza x Cariri, adiado para a próxima segunda-feira (27), todos os demais participantes entraram em campo, em confrontos muito disputados e com diversos destaques individuais.

O Diário do Nordeste listou os principais personagens de cada uma das partidas. No sábado (18), o Ceará venceu o Tirol por 2 a 1, enquanto o Maracanã superou o Iguatu por 1 a 0. Já no domingo (19), o Floresta ganhou do Barbalha por 3 a 1, e o Horizonte bateu o Ferroviário por 2 a 1.

Ceará 2x1 Tirol | Pedro Henrique e Lucas Mugni

Legenda: Pedro Henrique estreou pelo Ceará com um gol na vitória contra o Tirol Foto: Gabriel Silva / Ceará

Recém-chegado ao elenco alvinegro, o atacante Pedro Henrique foi o melhor em campo na vitória do Vovô. Atuando pelo lado esquerdo, o ponta mostrou muita intensidade e colaborou com o volume de jogo ofensivo, responsável inclusive por abrir o placar aos 5, convertendo um pênalti que sofreu. Dentre os remanescentes, quem chamou mais a atenção foi o meia argentino Lucas Mugni, que encerrou o ano como titular e iniciou 2025 com mais um passe para gol, em cobrança de escanteio.

Iguatu 0x1 Maracanã | Rayr Miller e Luis Soares

Fora de casa, o Maracanã conquistou um resultado importante com o brilho do experiente atacante Luís Soares, que marcou o gol da vitória, mas o destaque ficou na conta do goleiro Rayr Miller. O arqueiro foi essencial para sustentar o placar com pelo menos três defesas difíceis no confronto.

Floresta 3x1 Barbalha | Ruan

Legenda: Recém-chegado ao Floresta, o atacante Ruan marcou duas vezes na estreia Foto: Kely Pereira / Floresta

A reação do Lobo da Vila Manoel Sátiro na partida teve participação direta do atacante Ruan. Ex-Fortaleza, o atleta estreou pelo Floresta com dois gols marcados, mostrando muita movimentação pelos lados do campo. No 2º lance, inclusive, fez uma bela jogada, com velocidade e bom drible.

Ferroviário 1x2 Horizonte | Tico Baiano e Dentinho

Legenda: Dentinho e Tico comandaram a vitória do Horizonte contra o Ferroviário Foto: Gabriel Teixeira / Horizonte

O Horizonte fez uma partida taticamente perfeita no 1º tempo, quando construiu o placar da vitória. Individualmente, Tico Baiano marcou um golaço e foi o líder técnico do elenco na partida. Já Dentinho concedeu duas assistências, apresentando visão de jogo para romper a defesa coral.

2ª rodada do Campeonato Cearense de 2025