Análise: 1ª rodada do Estadual tem Ceará fazendo o dever de casa e um surpreendente Horizonte

Quatro jogos abriram o Campeonato Cearense, com dois jogos no sábado (18) e outros dois no domingo (19). Dois times exerceram seu favoritismo (Ceará e Floresta), um venceu um confronto direto (Maracanã) e outro, conquistou um resultado surpreendente (Horizonte). Lembrando que o Fortaleza teve seu jogo com o Cariri adiado para o dia 27 devido sua Pré-Temporada nos Estados Unidos, concluída neste domingo.

A curiosidade é que dos 4 jogos, só integrantes do Grupo A venceram, batendo os times do grupo B. O Ceará venceu o Tirol no Presidente Vargas no sábado por 2 a 1, o Maracanã venceu fora de casa o Iguatu por 1 a 0 também no sábado, e no domingo, o Floresta venceu o Barbalha no Domingão, e o Horizonte bateu o Ferroviário no PV.

Ceará 2x1 Tirol

Legenda: O Ceará fez 1º tempo seguro e venceu na estreia Foto: KID JUNIOR / SVM

O Alvinegro exerceu seu favoritismo e venceu por 2 a 1, jogando um bom futebol no 1º tempo e abrindo 2x0, mas caindo de rendimento na etapa final, com a Coruja assustando e diminuindo.

Esse 'novo' Ceará deve evoluir muito ainda após 12 contratações. As 'caras novas' Fernando Sobral, Pedro Henrique e Galeano causaram boa impressão, mas a equipe precisará de tempo para entrosar e mostrar todo seu potencial. E para o Tirol, a atuação na etapa final foi animadora pensando nas quartas de final.

Iguatu 0x1 Maracanã

Legenda: Luis Suares marcou o gol da vitória do Bicolor Metropolitano Foto: @jorgevitorfoto

A partida no Morenão já era um confronto direto de duas equipes fortes, que almejam estar entre os 4 melhores do Estadual. E o Maracanã, mais pronto e entrosado pelos 2 jogos pesados que fez pela Pré-Copa do Nordeste (ABC e CSA), levou a melhor. A longevidade do técnico Junior Cearense é um diferencial, e o Bicolor Metropolitano pode chegar longe. Já para o Iguatu, com trabalho novo de Schardong, terá que buscar recuperação.

Floresta 3x1 Barbalha

Legenda: O Floresta venceu o Barbalha no Horizonte Foto: Kely Pereira / Floresta

Em um jogo com um favorito claro, o Verdão, deu a lógica. Com mais investimento, um elenco melhor e comandado por Marcelo Chamusca, o Floresta venceu de virada. O Barbalha, com a menor folha do Estadual e sem técnico para a estreia após a saída de Jorge Luiz na sexta-feira, até saiu na frente, mas o Lobo da Vila controlou os nervos e virou o jogo. O Floresta deve passar para as quartas sem problemas e a Raposa dos Verdes Canaviais, disputar o quadrangular do rebaixamento.

Ferroviário 2x1 Horizonte

Legenda: O Horizonte venceu o Ferroviário, no resultado mais surpreendente da 1ª rodada Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O resultado mais surpreendente da rodada foi neste domingo no PV. O Galo do Tabuleiro aproveitou os erros de posicionamento do Ferroviário e abriu 2x0 no primeiro tempo, com 17 minutos. Bem organizado por Leandro Campos, o Horizonte atacou com inteligência e venceu. Já o Ferroviário, que ainda diminuiu no 1º tempo aos 37, mostrou muita desorganização posicional e o 3-5-2 de Tiago Zorro não funcionou. O técnico português só abriu mão do esquema já no desespero, depois dos 35 do 2º tempo e perdeu o jogo. A derrota pode complicar a classificação do Ferroviário para as quartas. Tiago Zorro terá muito trabalho para reorganizar a equipe, que mostrou muitas limitações técnicas.

Para o Horizonte, os pontos fortes foram a organização tática e o trio Tico Baiano, Dentinho e Leozinho. Outros dois que foram bem, o goleiro John e o lateral Dieguinho. O investimento não é alto, mas a equipe pode ganhar moral para ir às quartas de finais.