Ferroviário x Horizonte: veja horário, onde assistir, palpites e ficha técnica

O Ferroviário recebe o Horizonte pela 1ª rodada do Campeonato Cearense 2025. O duelo será neste domingo (19), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 18h30 (de Brasília).

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

FCF TV

Como chega o Ferroviário

O Ferroviário chega motivado para o Campeonato Cearense ao superar duas fases prévias da Copa do Nordeste e chegar na fase de grupos.

A equipe coral vem reformulada, com 11 contratações e 9 remanescentes do título da Fares Lopes. Os principais nomes da equipe são os experientes Ciel e Janeudo.

O técnico português Tiago Zorro afirmou que o Campeonato Cearense é prioridade para os corais:

“Tudo é possível em futebol, sabemos disso, mas é muito difícil competirmos contra equipes muito fortes, de Série A. Sabemos que o Ferroviário atravessa uma fase de transição, queremos melhorar e temos essa esperança de que podemos fazer bem”, disse ele.

Assim, técnico deve manter a base que venceu o Treze no PV pela 2ª Fase prévia da Copa do Nordeste: Sinaldo, Rikelmy, Wesley Junio, Jefão, João Cubas, Pablo Alves, João Vitor, Gharib, Rodrigo Fuzil, Allanzinho e Ciel.

Como chegar o Horizonte

O Galo do Tabuleiro chega ao Campeonato Cearense querendo uma campanha segura, para evitar o quadrangular do rebaixamento. No ano passado, o Horizonte precisou disputar o torneio paralelo para se salvar e foi campeão.

Comandado pelo técnico Leandro Campos, o Galo do Tabuleiro quer primeiro evitar qualquer risco de rebaixamento, para depois pensar em objetivos maiores.

Legenda: O Horizonte chega para o Estadual com jogadores com experiência no futebol nordestino e 10 atletas da base Foto: DAVI ROCHA / SVM

A equipe conta com jogadores experientes, como o zagueiro Waldson, o lateral Dieguinho e o volante César Sampaio, além do atacante Tico Baiano. Um dos destaques da equipe nos amistosos foi Diego Dentinho.

O técnico Leandro Campos espera que a equipe faça um campeonato seguro, com o primeiro objetivo sendo não ir ao quadrangular do rebaixamento, como aconteceu no ano pasado.

Legenda: Técnico Leandro Campos espera que a equipe faça um campeonato seguro Foto: Davi Rocha/SVM

"Nós estamos completando 30 dias de trabalho e na minha concepção tudo correu muito bem e muito bem organizado. Foi proveitoso, e os 3 jogos treinos que fizemos nos dá uma condição clara de entender nosso desempenho individual e coletivo. Estamos preparados. Lógico que enfrentaremos uma equipe que foi campeã da Fares Lopes, foi para fase de grupos do Nordeste, mas temos que ambicionar um bom resultado", disse o treinador, campeão estadual pelo Ceará em 2013 e que fez boa campanha com o Horizonte em 2017.

FICHA TÉCNICA:

Ferroviário x Horizonte

Data e hora: 19/01, às 18h30 (de Brasília)

Estádio: Presidente Vargas

Árbitro: Luciano Miranda

Assistente 1: José MORACY de SOUSA e Silva

Assistente 2: CAMILA Ferreira de SOUSA