Lateral Renan Lodi não é convocado para Seleção por não se vacinar contra Covid-19, afirma Tite

Na manhã desta quinta-feira (13), o técnico Tite convocou 26 atletas para a disputa da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar 2022. Entre as ausências na lista, Renan Lodi. O lateral-esquerdo do Atlético de Madrid não completou a vacinação contra a Covid-19 e Tite fez questão de ressaltar o motivo.

Legenda: Técnico Tite convoca Seleção Brasileira, nesta quinta-feira (13), para disputa das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O que posso antecipar é que Renan Lodi foi afastado da possibilidade de convocação em função de sua não vacinação. Essa informação nos foi passada, então ele perdeu a possibilidade de concorrer em função de não ter se vacinado.

Posicionamento

Não é a primeira vez que Tite se posiciona a favor da vacinação. Em outubro de 2021, o técnico falou em entrevista coletiva que o ato não deve ter conotação política e se mostrou a favor da campanha, utilizando uma imagem do mascote Zé Gotinha.

"Entendo a vacina, e não tem nenhuma conotação política nisso, como algo que proporciona a volta do torcedor ao estádio, o emprego, a nossa interação com os torcedores", explicou Tite, à época.

Renan Lodi, de 23 anos, estreou pela Seleção em outubro de 2020, na partida contra a Bolívia, também pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Cria da base do Athletico-PR, o jogador teria uma oportunidade de se firmar na vaga nos jogos que servirão como teste para a convocação oficial antes da Copa, no fim do ano.

Com a ausência, os escolhidos para ocupar a vaga nos jogos contra o Equador e o Paraguai são Alex Telles, do Manchester United e Alex Sandro, da Juventus, na vaga de lateral esquerdo.