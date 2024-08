Léo Condé volta aos treinos no Ceará e espera liberação médica para ficar na borda do gramado

O técnico do Ceará, Léo Condé, voltou a Porangabuçu na tarde desta sexta-feira (9), oito dias após passar por uma cirurgia no intestino.

O treinador estava programado para comandar o treino do elenco alvinegro normalmente, mas ainda é dúvida para estar na borda do gramado no jogo entre Ceará e Goiás.

O Diário do Nordeste apurou que Condé será reavaliado por médicos na manhã de sábado, para saber se ele tem condições de viajar e já atuar na segunda-feira (12). Caso seja vetado, Anderson Batatais deve seguir na borda do gramado pelo Ceará.

Condé ficou fora de parte da preparação e do jogo contra o Guarani-SP e deveria ficar pelo menos dez dias em protocolo de recuperação, mas estava em contato diário com o departamento médico do Vovô, que monitorava o estado de saúde do técnico alvinegro.

Diante do Goiás, na segunda-feira, o Ceará tentará entrar no G-4 mais uma vez. O jogo está marcado para às 21 horas, na Serrinha.