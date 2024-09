Kuscevic será julgado no STJD por expulsão na Série A

O zagueiro Benjamin Kuscevic, do Fortaleza, está na pauta de julgamento da 3ª comissão disciplinar do STJD, que vai se reunir nesta sexta-feira (27), a partir das 10 horas. O defensor chileno será julgado pela expulsão na partida contra o Atlético-GO, na 18ª rodada da Série A.

Na ocasião, o camisa 13 do Leão levou dois amarelos por faltas táticas que interromperam jogadas promissoras do adversário. Na súmula do jogo, porém, o árbitro relatou que o zagueiro saiu de campo normalmente após a expulsão.

Kuscevic foi enquadrado no artigo 250 do CBJD, que pode punir com suspensão de uma a três partidas o atleta que pratica jogada desleal. Os auditores podem substituir a pena por uma advertência se a infração for de pequena gravidade.

Se for apenado com mais de uma partida de suspensão, Kuscevic cumprirá nas partidas subsequentes da Série A do Brasileiro.