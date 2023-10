Key Alves anuncia volta ao vôlei profissional internacional

Key Alves anunciou que vai voltar ao vôlei profissional. Em uma postagem em suas redes sociais, a atleta, que rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo há um ano, disse que irá atuar fora do Brasil em 2025. Key participou do BBB 23 e focou na carreira de influenciadora após o reality.

“Hoje faz exatamente 1 ano que me lesionei pela primeira vez em 13 anos de carreira, uma lesão extremamente complicada no joelho onde eu rompi o LCA no último jogo do campeonato paulista profissional de voleibol”, lembrou em seu post.

Mesmo após 365 dias da grave lesão que teve, a jogadora de vôlei afirmou que o filme ainda passa em sua cabeça.

Key Alves Jogadora de vôlei “O filme que passa na minha cabeça hoje é que temos que entender cada situação e momento que vivemos, desde o mais ruim até o melhor que for. A vida de um atleta é baseada em fatos reais e não virtual como esse mundo que estou me aventurando hoje que é a internet. Ali sentimos pressão, dores, dias, meses e até anos sem ver a família, enfim lutar mesmo, sabe?”, ressaltou.

Cinco dias depois de se lesionar, Key foi convidada para o BBB23 e aceitou a oportunidade, mas que, hoje, sente saudades das quadras e que voltará a atuar profissionalmente.

Key Alves Jogadora de vôlei “Agarrei e aproveitei a minha chance, mas hoje bateu uma saudade das quadras, saudade de vestir a joelheira, saudade dos vestiários da torcida. Enfim, hoje posso com toda certeza do mundo afirmar para vocês que está mais próximo do que vocês pensam em voltarmos, em janeiro cirurgia está marcada e será um sucesso. Volto a jogar na gringa em 2025”, comentou.