Kauan, do Fortaleza, é titular em vitória da Seleção Brasileira Sub-20

O volante Kauan, do Fortaleza, foi titular na vitória da Seleção Brasileira Sub-20 contra o Nova Iguaçu-RJ por 6 a 0, nesta terça-feira (15), em jogo-treino na Granja Comary, em Teresópolis/RJ. O jogo faz parte do período de testes do técnico Ramon Menezes para o Sul-Americano da categoria.

A escalação titular do Brasil foi: Robert; Igor Felisberto, Arthur Dias, Benedetti e Léo Derik; Kauan, Dudu e Thalys; Nathan, Gustavo Prado e Luighi. Os gols foram marcados por Luighi, duas vezes, além de Thalys, Léo Dérik, Gustavo Prado e Igor Felisberto. Todos os convocados tiveram chance.

Deste modo, o período de atividades da equipe canarinha foi encerrado. O grupo se apresentou na última segunda (7) e também atuou contra o Resende-RJ, no sábado (12), quando venceu por 6 a 2.

A competição internacional será realizada na cidade de Arequipa, no Peru, entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. A Seleção Brasileira é a atual campeã do torneio, com campanha invicta.

A convocação oficial será anunciada nos próximos meses. Com 19 anos, Kauan vive a expectativa de seguir na equipe e também ganhar mais minutos com o profissional no Fortaleza. Na atual temporada, o volante participou de 20 jogos, com um gol marcado. O contrato é até o fim de 2028.