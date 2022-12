Jornalista Milton Neves chora ao vivo ao comentar morte de Pelé; veja vídeo

O jornalista Milton Neves, da Band TV, chorou ao vivo durante cobertura sobre a morte do ex-jogador Pelé, nesta quinta-feira (29), no programa Brasil Urgente.

"Tá tudo errado o que o mundo está falando. Pelé não morreu, o Pelé não vai morrer nunca. O Pelé não morreu nada", disse Milton, emocionado, ao apresentador Joel Datena.

O jornalista relembrou o momento em que decidiu torcer pelo Santos, clube no qual Pelé consagrou a camisa 10. "A paixão da minha vida foi aumentando pelo Santos, consequentemente pelo Pelé", disse.

Milton contou que se apaixonou pelo futebol ao ouvir rádio, levando-o a ter o sonho de se tornar radialista. "Tudo que eu tenho e a minha família tem, e muito do que a gente ganhou é graças ao Pelé, graças ao Santos", revelou.

Pelé e Milton eram amigos

Em suas redes sociais, Milton publicou diversas homenagens ao ex-jogador. "Obrigado, Pelé, por ter mudado a minha vida e de bilhões de pessoas mundo afora! Você jamais será esquecido!", disse.

O jornalista compartilhou os bastidores de uma entrevista de Pelé concedida ao seu programa, 'Terceiro Tempo', em 2002. "Meu amigo me convidou, estou aqui para dar um abraço nele", disse Pelé ao chegar no estúdio.

"O Milton sabe que é da família, do meu coração", ressaltou o Rei do Futebol. Ele havia acabado de voltar do sorteio da Copa do Mundo de 2002, na qual o Brasil foi pentacampeão.

Milton disse que chegou no Guarujá na quarta-feira (28), em São Paulo, pois deseja se despedir do Rei do Futebol pessoalmente.

Pelé será velado na Vila Belmiro, estádio do clube Santos. O corpo do ex-jogador será sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos.