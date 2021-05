Jorge Wilstermann x Ceará: escalações, horário e a expectativa no jogo pela Sul-Americana

Chegou o grande dia, aquele que o torcedor do Ceará tanto esperava desde que a Conmebol divulgou a tabela da Copa Sul-Americana, da última rodada da fase de grupos, projetando uma classificação alvinegra para a 2ª Fase. E para se concretizar um feito histórico do Alvinegro, em uma campanha que já é histórica, o Vozão só depende de si para se classificar, diante do Jorge Wilstermann, às 19h15 no estádio Félix Capriles, em Cochabamba (BOL).

Análise da partida

O Vozão é líder invicto do Grupo C com 9 pontos, um à frente do Arsenal Sarandi, por isso vencer é suficiente para os comandados de Guto Ferreira avancem. Em caso de igualdade, o Alvinegro precisaria torcer para o clube argentino não superar em casa o Bolívar na partida que acontece simultaneamente. Vale lembrar que na "Sula", apenar o 1º colocado de cada grupo avança.

Caso o Alvinegro seja, derrotado, ainda há chance de classificação, desde que o Arsenal perca para o Bolívar, e o time boliviano não desconte 5 gols de saldo que tem de desvantagem para o Vovô.

Para o Wilstermann, o confronto não terá objetivo algum na competição continental pois, tendo somente dois pontos ganhos na chave, ele chega a última rodada matematicamente eliminado.

Jogo do "ano"

São muitas combinações possíveis para o Vozão se classificar, mas importante é que o objetivo seja conquistado, já que daria uma moral daquelas às vésperas da Série A do Brasileiro, na qual o clube estreia no dia 30 contra o Grêmio no Castelão.

Seria uma motivação e uma injeção de ânimo para iniciar a Série A embalado após a perda de dois títulos, o da Copa do Nordeste e Estadual, amargando dois vices.

Legenda: Depois de ser poupado de praticamente todo o Clássico-Rei da decisão do Estadual, Vina deve iniciar o jogo pelo Vovô Foto: THIAGO GADELHA

Se o "Aviador" está eliminado e pode não oferecer tanta resistência, o Vovô terá que superar a altitude de 2.500 metros de Cochabamba. O Alvinegro já tem a experiência recente de jogar na altitude de 3.640 metros de La Paz, fazer um grande jogo e por pouco não vencer o Bolívar. Ou seja, a altitude não será mais um rumo ao desconhecido, o que pode ser uma vantagem para o Vovô na "decisão", que os alvinegros estão classificando com jogo mais importante do ano.

"É uma partida muito importante. Talvez, a mais importante do ano para o clube, para nós jogadores. A gente sabe que é uma classificação inédita, que traria grandes resultados não só para o clube, mas para nós jogadores e para o nosso Estado. A gente está focado em fazer um grande jogo", afirmou o goleiro Richard.

Sobre a formação, o Vovô deve ter praticamente sua força máxima. Se o zagueiro Luiz Otávio é um desfalque certo por lesão, o meia Mendoza retorna. Ele está suspenso preventivamente pelo STJD por confusão na final da Copa do Nordeste, mas a punição só é válida para competições nacionais.

FICHA TÉCNICA

Jorge Wilstermann

Rodrigo Banegas; Ballivián, Ortiz, Echeverría e Villaroel; Carlos Añez, Rodrigo Morales e Paul Arano; Serginho, Osorio e Rodrigo Vargas. Técnico: Diego Cagna

Ceará

Richard; Gabriel Dias, Messias, Klaus e Bruno Pacheco; Charles e Oliveira; Lima, Vina e Mendoza; Jael (Vizeu). Técnico: Guto Ferreira

Competição: Copa Sul-Americana - 6ª rodada - 1ª Fase

Data: 27 de maio de 2021

Horário: 19h15min

Local: Estádio Félix Capriles-BOL

Árbitro: Guillermo Guerrero-EQU (Fifa)

Assistentes: Byron Romero-BOL e André Tola-BOL

Transmissão: Verdinha 810 AM e Tempo Real do Diário do Nordeste