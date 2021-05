Ceará vence Bolívar por 2 a 0 e reassume liderança do Grupo C da Sul-Americana

O Ceará reassumiu a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (20), com gols de Lima e Vina, o Alvinegro de Porangabuçu venceu o Bolívar por 2 a 0 e chegou aos 9 pontos na tabela de classificação.

Na ponta do Grupo C, o Vovô depende apenas de si para garantir a classificação para a fase mata-mata da competição internacional. Na próxima quinta-feira (27), o Ceará enfrenta o Jorge Wilstermann, no Estádio Felix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia.

Primeiro tempo

Ceará e Bolívar protagonizaram um jogo morno durante os 15 minutos iniciais do primeiro tempo. Sem tantas oportunidades claras para as equipes, o duelo se concentrou no meio de campo.

As primeiras oportunidades do Alvinegro de Porangabuçu surgiram em sequência. Em cobrança de falta, aos 19 minutos, Vina parou em Cordano. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, o arqueiro do Bolívar defendeu a cabeçada de Messias.

O goleiro da equipe boliviana voltaria ser exigido aos 36 minutos, após bom chute de Lima.

E foi dos pés de Lima que o Ceará chegou ao primeiro gol. Após roubada de bola no campo de defesa, o camisa 45 recebeu na esquerda, ajeitou o corpo e bateu colocado para superar Cordano.

Com a vantagem no placar e o controle da partida, a equipe de Guto Ferreira administrou o resultado parcial até o final do primeiro tempo.

Legenda: Após gol marcado, Lima é cumprimentado por banco de reserva do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Segundo tempo

Pressionando o Ceará no campo de defesa, o Bolívar cresceu de produção no 2° tempo. Logo aos 3 minutos, Saavedra finalizou de fora da área, mas a bola saiu para tiro de meta. A resposta do Vovô aconteceu logo em seguida com Vina, na grande área, mas o meio-campista finalizou fraquinho nas mãos de Cordona.

Presente no campo ofensivo, o Bolívar ia rodando a bola para furar o forte setor defensivo alvinegro. Saavedra, aos 16 minutos, aplicou uma caneta em Luiz Otávio, mas finalizou fraquinho.

O Vovô ia adotando uma postura reativa, característica da equipe de Guto Ferreira, mas pecava no último passe.

Quando acertou a transição, o Ceará chegou ao segundo gol. Após bom passe de Jael, o meio-campista foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. O camisa 29 cobrou e converteu.

Com o resultado favorável e assegurando a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, o Alvinegro de Porangabuçu administrou o resultado da partida até o final do segundo tempo.

Próximo adversário

O Ceará volta a campo na próxima quinta-feira (27) pela Copa Sul-Americana. O duelo diante do Jorge Wilstermann, no Estádio Felix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia, marca o encerramento da fase de grupos da competição internacional. Antes disso, neste domingo (23), o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Fortaleza em confronto que vale o título do Campeonato Cearense 2021.