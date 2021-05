Richard avalia preparação do Ceará e projeta Jorge Wilstermann: “partida mais importante do ano”

A delegação do Ceará está na Bolívia se preparando para uma decisão na Copa Sul-Americana. A equipe encara o Jorge Wilstermann nesta quinta-feira (27), às 19h15, em duelo que define classificação às oitavas de final. O goleiro Richard avaliou a importância do confronto.

"É uma partida muito importante, talvez a partida mais importante do ano para o clube e os jogadores. A gente sabe que é uma classificação inédita, trará grandes resultados não só para o clube, mas para jogadores e nosso Estado. A gente está focado em fazer um grande jogo”, declarou.

O Vovô lidera o Grupo C do torneio. Se vencer, está classificado. Em caso de empate ou derrota, depende de uma combinação de resultados envolvendo o confronto Arsenal de Sarandí x Bolívar. Por isso, o grupo está focado em realizar uma boa atuação no estádio Félix Capriles.

"A gente sabe da dificuldade que é jogar na altitude. O fato de chegar antes e treinar vai nos ajudar a se adaptar o mais rápido possível. É um jogo que a gente precisa ficar concentrado o tempo todo, não apenas eu, mas o time todo", apontou.

A última atividade alvinegra antes da bola rolar será no Club AISB, às 16h desta quarta (26). O Diário do Nordeste mostra tudo do jogo em tempo real, com tempo real da Rádio Verdes Mares.

ROTEIRO DO CEARÁ NA COPA SUL-AMERICANA

Terça (25) | Viagem para Cochabamba [14h-18h55].

Quarta (26) | Treino às 16h30, no Club AISB.

Quinta (27) | Jorge Wilstermann x Ceará, às 19h15, no Félix Capriles.

Sexta (28) | Retorno de Cochabamba [2h-6h45].

Sábado (29) | Reapresentação no CT de Porangabuçu, às 9h.

CENÁRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DO CEARÁ

Vitória : com nove pontos, o Ceará ficará com 12 se vencer o Jorge Wilstermann. A pontuação não pode ser alcançada por nenhum dos adversários do Grupo C e garante vaga ao Vovô.

: com nove pontos, o Ceará ficará com 12 se vencer o Jorge Wilstermann. A pontuação não pode ser alcançada por nenhum dos adversários do Grupo C e garante vaga ao Vovô. Empate (depende de empate ou derrota do Arsenal): se empatar, o time fica com 10. Logo, precisa que o rival argentino, o 2º colocado no Grupo C com 8 pontos, não vença o Bolívar na última rodada.

(depende de empate ou derrota do Arsenal): se empatar, o time fica com 10. Logo, precisa que o rival argentino, o 2º colocado no Grupo C com 8 pontos, não vença o Bolívar na última rodada. Derrota (depende de revés do Arsenal): nesse cenário, o Ceará pode se classificar, já que fica na liderança com nove, mais que o Arsenal, mas a mesma pontuação do Bolívar. Então, o saldo de gols definirá o classificado: hoje, o Vovô tem larga vantagem, em 4 contra -1.