Ceará embarca rumo à Bolíva para enfrentar Jorge Wilstermann pela Sul-Americana

O Ceará embarcou para a Bolívia na tarde desta terça-feira (25). Em voo fretado, a delegação alvinegra saiu da capital cearense às 14h e tem previsão de desembarque em Cochabamba, local da partida contra o Jorge Wilstermann, às 18h55.

Após sentir dores no joelho no Clássico-Rei, o zagueiro Luiz Otávio não seguiu viagem com a delegação do Vovô para Cochabamba, onde enfrentará o Jorge Wilstermann, no Estádio Félix Capriles, na quinta-feira (27), às 19h15, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2021.

Nesta quarta-feira (26) a equipe de Guto Ferreira realiza no período da tarde, no Club AISB, o treino apronto para o duelo decisivo da competição internacional. Líder do Grupo C da Copa Sul-Americana, com 9 pontos, o Ceará depende apenas de si para se classificar à próxima fase do torneio.

ROTEIRO DO CEARÁ NA COPA SUL-AMERICANA

Terça (25) | Viagem para Cochabamba [14h-18h55].

Quarta (26) | Treino às 16h30, no Club AISB.

Quinta (27) | Jorge Wilstermann x Ceará, às 19h15, no Félix Capriles.

Sexta (28) | Retorno de Cochabamba [2h-6h45].

Sábado (29) | Reapresentação no CT de Porangabuçu, às 9h.

CENÁRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DO CEARÁ

Vitória : com nove pontos, o Ceará ficará com 12 se vencer o Jorge Wilstermann. A pontuação não pode ser alcançada por nenhum dos adversários do Grupo C e garante vaga ao Vovô.

: com nove pontos, o Ceará ficará com 12 se vencer o Jorge Wilstermann. A pontuação não pode ser alcançada por nenhum dos adversários do Grupo C e garante vaga ao Vovô. Empate (depende de empate ou derrota do Arsenal): se empatar, o time fica com 10. Logo, precisa que o rival argentino, o 2º colocado no Grupo C com 8 pontos, não vença o Bolívar na última rodada.

(depende de empate ou derrota do Arsenal): se empatar, o time fica com 10. Logo, precisa que o rival argentino, o 2º colocado no Grupo C com 8 pontos, não vença o Bolívar na última rodada. Derrota (depende de revés do Arsenal): nesse cenário, o Ceará pode se classificar, já que fica na liderança com nove, mais que o Arsenal, mas a mesma pontuação do Bolívar. Então, o saldo de gols definirá o classificado: hoje, o Vovô tem larga vantagem, em 4 contra -1.