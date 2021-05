Luiz Otávio tranquiliza torcedores do Ceará após sentir dores no Clássico-Rei: "Nada de mais grave"

O zagueiro Luiz Otávio é dúvida para o duelo decisivo contra o Jorge Wilstermann, na quinta-feira (27), pela 6ª rodada da Copa Sul-Americana. No último domingo (23), contra o Fortaleza pela final do Campeonato Cearense 2021, o xerife alvinegro caiu no gramado da Arena Castelão reclamando de dores no joelho após dividida no campo de ataque.

Com todas as substituições realizadas, o Ceará ficou com um a menos durante cinco minutos da partida. Após ser avaliado fora de campo pelo departamento médico, Luiz Otávio retornou para o campo para ajudar os companheiros no setor ofensivo. Nesta segunda-feira (24) o zagueiro tranquilizou os torcedores em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Luiz Otávio Zagueiro do Ceará "Fala, galera. Passando aqui para agradecer o carinho, a preocupação de todos os torcedores, por mandarem mensagem e orarem pela minha vida. Graças a Deus não aconteceu nada de mais grave, muito também pela prevenção que todos os departamentos do clube fazem, então minha musculatura e todo esse trabalho me ajudaram. Já, já estamos de volta aí."

O capitão Luiz Otávio tem um recado pra Nação Alvinegra e também agradece o trabalho preventivo realizado pelo #CESP, nosso Centro de Saúde e Performance, e toda a preparação física do #Vozão. 🏁#CearáSC pic.twitter.com/UzCNqa8Xsa — Ceará Sporting Club ᶜˢᶜ (@CearaSC) May 24, 2021

Jorge Wilstermann e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 19h15, no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolíva. O duelo é válido pela 6ª rodada da Copa Sul-Americana 2021. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.