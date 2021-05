Árbitro FIFA, equatoriano Guillermo Guerrero apita Jorge Wilstermann x Ceará pela Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu o trio de arbitragem responsável por conduzir o duelo decisivo pelo Grupo C da Copa Sul-Americana entre Jorge Wilstermann x Ceará, na quinta-feira (27), às 19h15, no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolíva. Integrante do quadro da FIFA desde 2017, Guillermo Guerrero, do Equador, será o árbitro da partida. Byron Romero e André Tola, também equatorianos, serão os auxiliares.

Árbitro de futebol desde 2015 e filiado ao quadro da FIFA desde 2017, Guillermo Guerrero tem vasta experiência em competições internacionais, tendo arbitrado partidas da Taça Libertadores, Copa Sul-Americana, além de torneios de seleções como o Pré-Olímpico, em 2020, e as Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022.

Líder do Grupo C da Copa Sul-Americana, o Ceará depende apenas de si para garantir a vaga nas oitavas de final da competição internacional. Em caso de empate ou derrota para o Jorge Wilstermann, o Alvinegro precisará torcer por um tropeço do Arsenal de Sarandí.