Ceará embarca para Bolívia na terça (25) mirando decisão na Sul-Americana; veja cronograma

A maratona de decisões do Ceará em 2021 ganha novo capítulo nesta semana, agora com foco total na Copa Sul-Americana. O clube definiu o cronograma de viagem para encarar o Jorge Wilstermann, quinta-feira (27), às 19h15, na Bolívia, pela última rodada do Grupo C do torneio.

No planejamento, a equipe embarca nesta terça (25), às 14h, para a cidade boliviana de Cochabamba, com altitude de 2.600 metros. A chegada está prevista para 18h55 no exterior.

Legenda: O Félix Capriles fica localizado em Cochabamba, na Bolívia Foto: divulgação / Athletico-PR

O protocolo executado é diferente do primeiro jogo no país vizinho, quando encarou o Bolívar e desembarcou em La Paz apenas na data do confronto. Dessa vez, o time seguirá preparação na mesma região do estádio Félix Capriles, casa do ‘El Aviador’.

O último treino e a definição da equipe titular ocorre no dia seguinte, em atividade realizada no Club AISB. O grande desafio da comissão técnica é administrar o desgaste físico do elenco, que enfrenta uma sequência de partidas desgastantes na última semana.

Roteiro do Ceará na Copa Sul-Americana

Terça (25) | Viagem para Cochabamba [14h-18h55].

Quarta (26) | Treino às 16h30, no Club AISB.

Quinta (27) | Jorge Wilstermann x Ceará, às 19h15, no Félix Capriles.

Sexta (28) | Retorno de Cochabamba [2h-6h45].

Sábado (29) | Reapresentação no CT de Porangabuçu, às 9h.

Classificação

O Ceará é o líder isolado do Grupo C da Copa Sul-Americana, com nove pontos. Como apenas um clube avança por chaveamento, o time alvinegro depende apenas de si para realizar um feito histórico ao futebol cearense.

Para isso, tem pela frente o Jorge Wilstermann na Bolívia. Na mesma data, o Arsenal de Sarandí encara o Bolívar na Argentina. Em caso de triunfo, o Vovô fica com a vaga. Se tiver empate ou derrota, depende de combinação de resultados para avançar.

Cenários para classificação do Ceará

Vitória : com nove pontos, o Ceará ficará com 12 se vencer o Jorge Wilstermann. A pontuação não pode ser alcançada por nenhum dos adversários do Grupo C e garante vaga ao Vovô.

: com nove pontos, o Ceará ficará com 12 se vencer o Jorge Wilstermann. A pontuação não pode ser alcançada por nenhum dos adversários do Grupo C e garante vaga ao Vovô. Empate (depende de empate ou derrota do Arsenal): se empatar, o time fica com 10. Logo, precisa que o rival argentino, o 2º colocado no Grupo C com 8 pontos, não vença o Bolívar na última rodada.

(depende de empate ou derrota do Arsenal): se empatar, o time fica com 10. Logo, precisa que o rival argentino, o 2º colocado no Grupo C com 8 pontos, não vença o Bolívar na última rodada. Derrota (depende de revés do Arsenal): nesse cenário, o Ceará pode se classificar, já que fica na liderança com nove, mais que o Arsenal, mas a mesma pontuação do Bolívar. Então, o saldo de gols definirá o classificado: hoje, o Vovô tem larga vantagem, em 4 contra -1.