"Temos que lamber nossas feridas e pensar para frente", diz Oliveira após vice-campeonato Estadual

O empate sem gols no último domingo (23) contra o Fortaleza, deixou o Ceará com o vice-campeonato do Campeonato Cearense 2021. Em jogo único, a equipe tricolor tinha a vantagem de jogar pelo empate, por ter melhor campanha na 2ª fase do estadual. Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (24) o volante Oliveira lamentou a perda do título.

Oliveira Volante do Ceará “Não é fácil perder um título dessa forma, pelo regulamento. Sabíamos da dificuldade do jogo, da final, ainda mais sendo um clássico que é um jogo a parte. Acredito que não faltou entrega, não faltou vontade da nossa parte, fomos no nosso limite, mas infelizmente não conseguimos o tão sonhado título que era o nosso objetivo.”

Sem tempo para lamentações, o Ceará viaja nesta terça-feira (25) para a Bolívia, onde enfrenta o Jorge Wilstermann, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Para o volante Oliveira, lamber as feridas e olhar para frente e focar é de extrema importância para o grupo alvinegro.

“Já temos um compromisso de extrema importância contra o Jorge Wilstermann. Acredito que temos que lamber nossas feridas e já pensar para frente, também temos o início do Brasileiro pela frente. Eu penso dessa forma. Nós já temos objetivos de extrema importância, temos que focar, olhar para frente, pois temos muitas coisas para colher.”

Dependendo apenas de si para garantir classificação na fase mata-mata da Copa Sul-Americana, o Ceará entra em campo nesta quinta-feira (27), às 19h15, contra o Jorge Wilstermann, no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia. Para o camisa 20, é necessário encarar o desafio de jogar uma partida na altitude para garantir o Vovô na próxima fase do torneio continental.

"É muito bom você depender só de si. Hoje, nós dependemos de nós mesmo. Mas, sabemos da dificuldade que é jogar na altitude, sabemos que a equipe do Jorge Wilstermann é de qualidade. Nunca joguei na altitude, mas pelo que os atletas falaram, não é fácil. O que temos pela frente é isso, nós temos que encarar esse desafio com a nossa força e trazer a classificação para a Capital do Ceará."

Assista à coletiva na íntegra: