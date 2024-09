Jogos do Fortaleza em setembro: veja calendário com datas das partidas

O Fortaleza divulgou neste domingo (1º) o seu calendário de jogos do mês de setembro. O Tricolor do Pici segue vivo em duas competições - Série A do Brasileirão e Copa Sul-Americana - e disputará seis partidas ao longo deste mês.

Quatro destes jogos serão válidos pela Série A do Brasileirão, sendo dois como mandante e dois na condição de visitante. Os outros dois jogos são válidos pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, em confrontos de ida e volta.

JOGOS DO FORTALEZA EM SETEMBRO

11/09 (QUA) | Internacional x Fortaleza | Brasileirão | 19h30

| Brasileirão | 19h30 14/09 (SÁB) | Athletico-PR x Fortaleza | Brasileirão | 18h30

| Brasileirão | 18h30 17/09 (TER) | Fortaleza x Corinthians | Sul-Americana | 21h30

| Sul-Americana | 21h30 21/09 (SÁB) | Fortaleza x Bahia | Brasileirão | 21h

| Brasileirão | 21h 24/09 (TER) | Corinthians x Fortaleza | Sul-Americana | 21h30

| Sul-Americana | 21h30 29/09 (DOM) | Fortaleza x Cuiabá | Brasileirão | 16h

Serão seis jogos do Fortaleza em um mês de 30 dias, resultando em uma média de um jogo a cada cinco dias.