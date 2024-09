Derrota não tira Fortaleza da briga pelo título, mas aumenta peso de jogo atrasado

A derrota do Fortaleza para o Botafogo deve ser encarada com um resultado normal. Após 10 jogos de invencibilidade na Série A, o time voltou a perder e, de quebra, deixou a liderança. Em uma disputa de alto nível pelas primeiras posições, o revés é parte da caminhada. Resta saber agora como absorve o golpe e a pressão do próximo compromisso, quando faz a partida atrasada.

O peso do embate com o Internacional, marcado para o dia 11 de setembro, aumentou pois é a chance de retomar a 1ª posição em caso de vitória: no momento, tem 48 pontos contra 50 do Botafogo, que tem um jogo a mais. A partida será 19h30, no Beira-Rio - são 10 dias de preparação. O contraponto é entender que o clube não deve carregar o peso de buscar o título, mas saber que isso é um reflexo da campanha histórica no Brasileirão, que pode ser alimentado a depender do resultado do jogo atrasado.

O desafio é mais anímico do que técnico: traçar lições, mapear as falhas e voltar a demonstrar força diante dessa adversidade. Flamengo e Palmeiras, que compõem o G-4, também não podem ultrapassar o Leão se vencerem neste domingo (1º), ou seja, a vice-liderança está garantida até o fim da 25ª rodada. A meta de vaga na Libertadores também segue em rota no momento.

Até o fim da competição ainda restam 14 jogos. O time do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda ainda está invicto como mandante e é o clube com menos derrotas no Brasileirão (4). No torneio da regularidade, a oscilação é uma das marcas.

Defendeu, mas não atacou

Legenda: O Fortaleza fez uma partida muito defensiva contra o Botafogo Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

A derrota para o Botafogo é justa pela produção do adversário, que foi melhor. No 1º tempo, o Fortaleza não sofreu muito, mas também agrediu pouco. Na etapa final, viu os donos da casa crescerem e, no momento que tentou subir as linhas, foi punido ao sofrer duas vezes com gols do atacante Igor Jesus, aos 27 e 45 minutos.

Deste modo, na balança do volume de jogo, foi inferior. A equipe se defendeu bem na maior parte do confronto, com trabalho coletivo, mas a falta de ofensividade tornou essa pressão asfixiante. Contra um rival extremamente qualificado, a equipe não conseguiu afastar a bola da própria área ou exigir muito do goleiro John.

Assim, sucumbiu. A estratégia esteve traçada para o contra-ataque, no entanto, as raras chances não foram aproveitadas e resultaram em atuações discretas de Lucero, Moisés e Breno Lopes. Logo, o exercício de Vojvoda é assimilar as limitações e extrair lições para voltar a competir na Série A.