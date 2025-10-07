Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (7)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (7)

COPA MARIA BONITA

15h30 | Atlético-PI (F) x Bahia (F) | Canal GOAT

CAMPEONATO INGLÊS (QUINTA DIVISÃO)

15h45 | Scunthorpe x Morecambe | DAZN | Tempo Real

MUNDIAL SUB-20

16h30 | Ucrânia sub-20 x Espanha sub-20 | Sportv, CazéTV e FIFA+

20h | Chile sub-20 x México sub-20 | Sportv 3, CazéTV e FIFA+

BRASILEIRÃO SUB-17

19h | Athletico-PR sub-17 x Atlético-MG sub-17 | Sportv

21h30 | Palmeiras sub-17 x Grêmio sub-17 | Sportv

BRASILEIRÃO SÉRIE B