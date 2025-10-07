Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 7 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Criciúma x Vila Nova pela Série B do Brasileirão
Foto: Celso da Luz | CEC

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (7)

COPA MARIA BONITA

  • 15h30 | Atlético-PI (F) x Bahia (F) | Canal GOAT

CAMPEONATO INGLÊS (QUINTA DIVISÃO)

  • 15h45 | Scunthorpe x Morecambe | DAZN | Tempo Real

MUNDIAL SUB-20

  • 16h30 | Ucrânia sub-20 x Espanha sub-20 | Sportv, CazéTV e FIFA+
  • 20h | Chile sub-20 x México sub-20 | Sportv 3, CazéTV e FIFA+

BRASILEIRÃO SUB-17

  • 19h | Athletico-PR sub-17 x Atlético-MG sub-17 | Sportv
  • 21h30 | Palmeiras sub-17 x Grêmio sub-17 | Sportv

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 20h | Amazonas x Criciúma | Disney+ | Tempo Real
  • 21h35 | Botafogo-SP x Paysandu | RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
Assuntos Relacionados
Foto de Criciúma x Vila Nova pela Série B do Brasileirão

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 7 de outubro de 2025

Daniel Farias Há 14 minutos
Weverson lateral-esquerdo do Fortaleza

Jogada

Recuperado de lesão, Weverson será opção para a lateral-esquerda do Fortaleza contra Vasco

Defensor se recuperou de um edema na coxa direita e vai treinar normalmente na reapresentação do time, nesta quarta-feira (8)

Brenno Rebouças 06 de Outubro de 2025

Jogada

Pedro Henrique é o jogador do Ceará que precisa de menos minutos para marcar gols na Série A

Atacante marcou 3 gols nos últimos 5 jogos pelo Vovô no Brasileirão

Vladimir Marques 06 de Outubro de 2025

Jogada

Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa; veja imagens

Equipe enfrenta o Sport na próxima rodada do Brasileiro

Redação 06 de Outubro de 2025
foto

Jogada

Fortaleza lança camisa em apoio ao Outubro Rosa com renda revertida para ações sociais

Tricolor do Pici volta a campo diante do Vasco

Redação 06 de Outubro de 2025
torcedores

Jogada

Ceará libera check-in para duelo contra o Botafogo; veja cronograma

Equipes se enfrentam na Arena Castelão

Redação 06 de Outubro de 2025