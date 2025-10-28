Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (28)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (28) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (28)

MUNDIAL FEMININO SUB-17

12h30 | Brasil x China | CazéTV e FIFA+

12h30 | EUA x Holanda | FIFA+

16h | Itália x Nigéria | FIFA+

16h | Coreia do Norte x Marrocos | FIFA+

AMISTOSOS FEMININOS

13h15 | Itália x Brasil | Globo, Sportv e ge tv

16h | Inglaterra x Austrália | Disney+

UEFA NATIONS LEAGUE FEMININA

15h | Suécia x Espanha | ESPN 4 e Disney+

16h30 | Bélgica x Irlanda | Disney+

17h10 | França x Alemanha | ESPN 4 e Disney+

COPA DA ALEMANHA

14h30 | Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund | ESPN 3 e Disney+

14h30 | Heidenheim x Hamburgo | Disney+

16h45 | Borussia Monchengladbach x Karlsruher | Disney+

16h45 | FC Energie Cottbus x RB Leipzig | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

14h30 | Lecce x Napoli | CazéTV e Disney+

16h45 | Atalanta x Milan | ESPN e Disney+

COPA DO REI DA ARÁBIA SAUDITA

15h | Al Nassr x Al Ittihad | Canal GOAT, Sportv 2, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

COPA DO REI DA ESPANHA

15h | Constancia x Girona | Disney+

15h | Ourense x Real Oviedo | Disney+

16h | Inter de Valdemoro x Getafe | Disney+

16h | Maracena x Valencia | Disney+

17h | Negreira x Real Sociedad | Disney+

17h | Toledo x Sevilla | Disney+

COPA DA LIGA INGLESA

16h45 | Grimsby x Brentford | Disney+

17h | Wrexham x Cardiff | Disney+

MLS

19h45 | Charlotte x New York City | Apple TV+

COPA SUL-AMERICANA

21h30 | Atlético-MG x Independiente del Valle | SBT, ESPN e Disney+

COPA CENTRO-AMERICANA