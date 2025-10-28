Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (28)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 28 de outubro de 2025
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (28) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (28)
MUNDIAL FEMININO SUB-17
- 12h30 | Brasil x China | CazéTV e FIFA+
- 12h30 | EUA x Holanda | FIFA+
- 16h | Itália x Nigéria | FIFA+
- 16h | Coreia do Norte x Marrocos | FIFA+
AMISTOSOS FEMININOS
- 13h15 | Itália x Brasil | Globo, Sportv e ge tv
- 16h | Inglaterra x Austrália | Disney+
UEFA NATIONS LEAGUE FEMININA
- 15h | Suécia x Espanha | ESPN 4 e Disney+
- 16h30 | Bélgica x Irlanda | Disney+
- 17h10 | França x Alemanha | ESPN 4 e Disney+
COPA DA ALEMANHA
- 14h30 | Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund | ESPN 3 e Disney+
- 14h30 | Heidenheim x Hamburgo | Disney+
- 16h45 | Borussia Monchengladbach x Karlsruher | Disney+
- 16h45 | FC Energie Cottbus x RB Leipzig | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 14h30 | Lecce x Napoli | CazéTV e Disney+
- 16h45 | Atalanta x Milan | ESPN e Disney+
COPA DO REI DA ARÁBIA SAUDITA
- 15h | Al Nassr x Al Ittihad | Canal GOAT, Sportv 2, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
COPA DO REI DA ESPANHA
- 15h | Constancia x Girona | Disney+
- 15h | Ourense x Real Oviedo | Disney+
- 16h | Inter de Valdemoro x Getafe | Disney+
- 16h | Maracena x Valencia | Disney+
- 17h | Negreira x Real Sociedad | Disney+
- 17h | Toledo x Sevilla | Disney+
COPA DA LIGA INGLESA
- 16h45 | Grimsby x Brentford | Disney+
- 17h | Wrexham x Cardiff | Disney+
MLS
- 19h45 | Charlotte x New York City | Apple TV+
COPA SUL-AMERICANA
- 21h30 | Atlético-MG x Independiente del Valle | SBT, ESPN e Disney+
COPA CENTRO-AMERICANA
- 23h | CD Motagua x CS Cartagines | Disney+
