Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 28 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Cristiano Ronaldo com a camisa do Al Nassr
Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (28) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (28)

MUNDIAL FEMININO SUB-17

  • 12h30 | Brasil x China | CazéTV e FIFA+
  • 12h30 | EUA x Holanda | FIFA+
  • 16h | Itália x Nigéria | FIFA+
  • 16h | Coreia do Norte x Marrocos | FIFA+

AMISTOSOS FEMININOS

  • 13h15 | Itália x Brasil | Globo, Sportv e ge tv
  • 16h | Inglaterra x Austrália | Disney+

UEFA NATIONS LEAGUE FEMININA

  • 15h | Suécia x Espanha | ESPN 4 e Disney+
  • 16h30 | Bélgica x Irlanda | Disney+
  • 17h10 | França x Alemanha | ESPN 4 e Disney+

COPA DA ALEMANHA

  • 14h30 | Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund | ESPN 3 e Disney+
  • 14h30 | Heidenheim x Hamburgo | Disney+
  • 16h45 | Borussia Monchengladbach x Karlsruher | Disney+
  • 16h45 | FC Energie Cottbus x RB Leipzig | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 14h30 | Lecce x Napoli | CazéTV e Disney+
  • 16h45 | Atalanta x Milan | ESPN e Disney+

COPA DO REI DA ARÁBIA SAUDITA

  • 15h | Al Nassr x Al Ittihad | Canal GOAT, Sportv 2, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

COPA DO REI DA ESPANHA

  • 15h | Constancia x Girona | Disney+
  • 15h | Ourense x Real Oviedo | Disney+
  • 16h | Inter de Valdemoro x Getafe | Disney+
  • 16h | Maracena x Valencia | Disney+
  • 17h | Negreira x Real Sociedad | Disney+
  • 17h | Toledo x Sevilla | Disney+

COPA DA LIGA INGLESA

  • 16h45 | Grimsby x Brentford | Disney+
  • 17h | Wrexham x Cardiff | Disney+

MLS

  • 19h45 | Charlotte x New York City | Apple TV+

COPA SUL-AMERICANA

  • 21h30 | Atlético-MG x Independiente del Valle | SBT, ESPN e Disney+

COPA CENTRO-AMERICANA

  • 23h | CD Motagua x CS Cartagines | Disney+
Assuntos Relacionados
Foto de Giannis Antetokounmpo, jogador do Milwaukee Bucks, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (28)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 13 minutos
Foto de Cristiano Ronaldo e Benzema, jogadores de Al-Nassr e Al-Ittihad, respectivamente

Jogada

Al-Nassr x Al-Ittihad na Copa do Rei Saudita: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto entre times de Cristiano Ronaldo e Benzema

Daniel Farias Há 29 minutos
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 28 de outubro de 2025

Daniel Farias Há 41 minutos
Foto de João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open

Jogada

João Fonseca x Denis Shapovalov no Masters 1.000 de Paris: veja onde assistir e horário

Veja as informações sobre o confronto da primeira fase da competição de tênis

Daniel Farias Há 55 minutos
Icasa receberá 75 milhões da CBF

Jogada

Perícia define valor milionário que CBF terá que pagar ao Icasa

Laudo foi enviado ao clube e seguirá para a CBF, que pode contestar a quantia

Brenno Rebouças e Fernanda Alves 27 de Outubro de 2025

Jogada

Preparador físico da Seleção Brasileira visita o Ceará e acompanha treino comandado por Condé

Cristiano Nunes também conheceu o Centro de Saúde e Performance do Vovô

Crisneive Silveira 27 de Outubro de 2025