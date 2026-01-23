Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (23)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025
Foto: Sameer Al-Doumy / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (23) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (23)

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Trabzonspor x Kasimpasa | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

  • 14h30 | Union Berlin (F) x Bayer Leverkusen (F) | DAZN

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 14h30 | Darmstadt x Nuremberg | Canal GOAT e OneFootball
  • 14h30 | Arminia Bielefeld x Holstein Kiel | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 15h | Viktoria Colônia x Saarbrücken | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 16h | Auxerre x PSG | CazéTV

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

  • 16h | Everton (F) x Brighton (F) | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 16h30 | St. Pauli x Hamburgo | Xsports, Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h30 | Carrarese x Empoli | OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO

  • 16h45 | Inter de Milão x Pisa | ESPN e Disney+

CAMPEONATO BELGA

  • 16h45 | Standard Liège x Gent | DAZN

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Levante x Elche | ESPN Brasil e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h | Derby County x West Bromwich | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO AMAZONENSE

  • 19h | Amazonas x Manaus | N Sports

SÉRIE RIO DE LA PLATA

  • 20h | Colón x Paysandú-URU | Disney+
  • 22h | Deportes Concepción x Montevideo City Torque | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 22h15 | Talleres x Newell's Old Boys | ESPN 4 e Disney+
