Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (23)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (23) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (23)
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Trabzonspor x Kasimpasa | Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
- 14h30 | Union Berlin (F) x Bayer Leverkusen (F) | DAZN
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 14h30 | Darmstadt x Nuremberg | Canal GOAT e OneFootball
- 14h30 | Arminia Bielefeld x Holstein Kiel | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 15h | Viktoria Colônia x Saarbrücken | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO FRANCÊS
- 16h | Auxerre x PSG | CazéTV
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
- 16h | Everton (F) x Brighton (F) | Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 16h30 | St. Pauli x Hamburgo | Xsports, Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h30 | Carrarese x Empoli | OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO
- 16h45 | Inter de Milão x Pisa | ESPN e Disney+
CAMPEONATO BELGA
- 16h45 | Standard Liège x Gent | DAZN
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Levante x Elche | ESPN Brasil e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | Derby County x West Bromwich | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO AMAZONENSE
- 19h | Amazonas x Manaus | N Sports
SÉRIE RIO DE LA PLATA
- 20h | Colón x Paysandú-URU | Disney+
- 22h | Deportes Concepción x Montevideo City Torque | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 22h15 | Talleres x Newell's Old Boys | ESPN 4 e Disney+
