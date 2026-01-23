Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (23)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:55)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (23) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (23), NA NBA
- 21h | Houston Rockets x Detroit Pistons | Amazon Prime Video
- 21h30 | Phoenix Suns x Atlanta Hawks | League Pass
- 21h30 | Boston Celtics x Brooklyn Nets | League Pass
- 21h30 | Sacramento Kings x Cleveland Cavaliers | League Pass
- 22h | New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies | League Pass
- 22h | Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder | League Pass
- 23h30 | Denver Nuggets x Milwaukee Bucks | Amazon Prime Video
- 0h | Toronto Raptors x Portland Trail Blazers | League Pass
