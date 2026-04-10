Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (10)
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:23)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (10)
CAMPEONATO FRANCÊS
- 14h | Paris FC x Monaco | CazéTV
- 16h05 | Olympique de Marseille x Metz | CazéTV
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Besiktas x Antalyaspor | Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 15h30 | Augsburg x Hoffenheim | Canal GOAT, Sportv e OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO
- 15h45 | Roma x Pisa | Xsports e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Real Madrid x Girona | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | West Ham x Wolverhampton | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h | West Bromwich x Millwall | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 16h45 | Famalicão x Moreirense | Disney+
ELIMINATÓRIAS COPA DO MUNDO FEMININA 2027
- 18h | Peru (F) x Uruguai (F) | Xsports
CAMPEONATO BRASILEIRO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 20h30 | Criciúma x Botafogo-SP | Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
Assuntos Relacionados