Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 10 de março de 2026

Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:23)
Legenda: O atacante Vini Júnior é uma das estrelas do Real Madrid
Foto: Aric Becker / AFP

agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (10)

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 14h | Paris FC x Monaco | CazéTV
  • 16h05 | Olympique de Marseille x Metz | CazéTV

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Besiktas x Antalyaspor | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 15h30 | Augsburg x Hoffenheim | Canal GOAT, Sportv e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO

  • 15h45 | Roma x Pisa | Xsports e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Real Madrid x Girona | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | West Ham x Wolverhampton | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h | West Bromwich x Millwall | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 16h45 | Famalicão x Moreirense | Disney+

ELIMINATÓRIAS COPA DO MUNDO FEMININA 2027

  • 18h | Peru (F) x Uruguai (F) | Xsports

CAMPEONATO BRASILEIRO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 20h30 | Criciúma x Botafogo-SP | Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
