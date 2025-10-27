Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (27)
AMISTOSOS FEMININOS
- 08h | Holanda Sub-19 x Alemanha Sub-19 | FIFA+
- 10h | Eslovênia x Sérvia | FIFA+
- 14h30 | Suécia Sub-23 x Alemanha Sub-23 | FIFA+
CAMPEONATO FINLANDÊS
- 13h | SJK Seinajoki x KuPS | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Gazisehir x Fenerbahçe | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 16h | Barracas Central x Boca Juniors | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (3ª DIVISÃO)
- 16h30 | Inter de Milão Sub-23 x Cittadella | OneFootball
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Real Bétis x Atlético de Madrid | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (3ª DIVISÃO)
- 17h | Port Vale x Stockport | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Chapecoense x Operário | Disney+
- 21h30 | Athletico-PR x Amazonas | Disney+
MLS
- 19h45 | Cincinnati x Columbus Crew | Apple TV+
- 22h | Minnesota United x Seattle Sounders | Apple TV+
