Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Julián Álvarez, jogador do Atlético de Madrid
Foto: Oscar DEL POZO / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (27)

AMISTOSOS FEMININOS

  • 08h | Holanda Sub-19 x Alemanha Sub-19 | FIFA+
  • 10h | Eslovênia x Sérvia | FIFA+
  • 14h30 | Suécia Sub-23 x Alemanha Sub-23 | FIFA+

CAMPEONATO FINLANDÊS

  • 13h | SJK Seinajoki x KuPS | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Gazisehir x Fenerbahçe | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 16h | Barracas Central x Boca Juniors | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO (3ª DIVISÃO)

  • 16h30 | Inter de Milão Sub-23 x Cittadella | OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Real Bétis x Atlético de Madrid | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (3ª DIVISÃO)

  • 17h | Port Vale x Stockport | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Chapecoense x Operário | Disney+
  • 21h30 | Athletico-PR x Amazonas | Disney+

MLS

  • 19h45 | Cincinnati x Columbus Crew | Apple TV+
  • 22h | Minnesota United x Seattle Sounders | Apple TV+
