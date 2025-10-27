Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (27)

AMISTOSOS FEMININOS

08h | Holanda Sub-19 x Alemanha Sub-19 | FIFA+

10h | Eslovênia x Sérvia | FIFA+

14h30 | Suécia Sub-23 x Alemanha Sub-23 | FIFA+

CAMPEONATO FINLANDÊS

13h | SJK Seinajoki x KuPS | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO TURCO

14h | Gazisehir x Fenerbahçe | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

16h | Barracas Central x Boca Juniors | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO (3ª DIVISÃO)

16h30 | Inter de Milão Sub-23 x Cittadella | OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL

17h | Real Bétis x Atlético de Madrid | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (3ª DIVISÃO)

17h | Port Vale x Stockport | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h | Chapecoense x Operário | Disney+

21h30 | Athletico-PR x Amazonas | Disney+

MLS