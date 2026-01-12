Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (12)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (12) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (12)
COPINHA
- 11h | Cruzeiro x Meia Noite | Xsports
- 14h45 | Botafogo-SP x Vasco | Xsports
- 15h | Bahia x Atlético-PI | CazéTV
- 15h15 | Grêmio x Atlético de Alagoinhas | Xsports
- 17h30 | Santos x Cuiabá | CazéTV
- 18h | América-MG x Inter de Limeira | Paulistão (YouTube)
- 18h30 | Goiás x Mirassol | Paulistão (YouTube)
- 18h45 | Athletico-PR x Ceará | Xsports
- 19h | Chapecoense x Votuporanguense | Paulistão (YouTube)
- 19h | Grêmio Prudente x Osasco | Paulistão (YouTube)
- 19h | Guanabara City x Tuna Luso | Paulistão (YouTube)
- 19h | Ferroviária x Real Brasília | Paulistão (YouTube)
- 20h | Athletic x XV de Jaú | Paulistão (YouTube)
- 20h30 | Ponte Preta x Francana | Paulistão (YouTube)
- 21h | Sport x América-RN | Xsports
- 21h20 | Corinthians x Guarani | CazéTV
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h10 | Al Hazem x Al Najma | Canal GOAT
- 14h30 | Al Hilal x Al Nassr | Canal GOAT, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO ITALIANO
- 14h30 | Genoa x Cagliari | ESPN 4 e Disney+
- 16h45 | Juventus x Cremonese | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO – SÉRIE C
- 16h30 | Salernitana x Cosenza | OneFootball
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Sevilla x Celta de Vigo | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL – SEGUNDA DIVISÃO
- 16h30 | Huesca x Córdoba | Disney+
COPA DA INGLATERRA
- 16h45 | Liverpool x Barnsley | ESPN e Disney+
COPA DA FRANÇA
- 17h10 | PSG x Paris FC | SportyNet (YouTube)
SÉRIE RIO DE LA PLATA
- 21h | Atlético Tucumán x Cerro Largo | Disney+
