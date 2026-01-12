Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Florian Wirtz, jogador do Liverpool
Foto: Oli SCARFF / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (12) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (12)

COPINHA

  • 11h | Cruzeiro x Meia Noite | Xsports
  • 14h45 | Botafogo-SP x Vasco | Xsports
  • 15h | Bahia x Atlético-PI | CazéTV
  • 15h15 | Grêmio x Atlético de Alagoinhas | Xsports
  • 17h30 | Santos x Cuiabá | CazéTV
  • 18h | América-MG x Inter de Limeira | Paulistão (YouTube)
  • 18h30 | Goiás x Mirassol | Paulistão (YouTube)
  • 18h45 | Athletico-PR x Ceará | Xsports
  • 19h | Chapecoense x Votuporanguense | Paulistão (YouTube)
  • 19h | Grêmio Prudente x Osasco | Paulistão (YouTube)
  • 19h | Guanabara City x Tuna Luso | Paulistão (YouTube)
  • 19h | Ferroviária x Real Brasília | Paulistão (YouTube)
  • 20h | Athletic x XV de Jaú | Paulistão (YouTube)
  • 20h30 | Ponte Preta x Francana | Paulistão (YouTube)
  • 21h | Sport x América-RN | Xsports
  • 21h20 | Corinthians x Guarani | CazéTV

CAMPEONATO SAUDITA

  • 12h10 | Al Hazem x Al Najma | Canal GOAT
  • 14h30 | Al Hilal x Al Nassr | Canal GOAT, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO ITALIANO

  • 14h30 | Genoa x Cagliari | ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 | Juventus x Cremonese | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO – SÉRIE C

  • 16h30 | Salernitana x Cosenza | OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Sevilla x Celta de Vigo | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL – SEGUNDA DIVISÃO

  • 16h30 | Huesca x Córdoba | Disney+

COPA DA INGLATERRA

  • 16h45 | Liverpool x Barnsley | ESPN e Disney+

COPA DA FRANÇA

  • 17h10 | PSG x Paris FC | SportyNet (YouTube)

SÉRIE RIO DE LA PLATA

  • 21h | Atlético Tucumán x Cerro Largo | Disney+
Foto de Matheusinho, do Sport, que deve ser o novo reforço do Ceará

Jogada

Ceará encaminha contratação do atacante Matheusinho; veja detalhes

Matheusinho, que estava no Sport, deve ser o novo contratado do Vovô para 2026

Ian Laurindo* Há 9 minutos

Jogada

Ceará x Athletico/PR pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

Vovô entra em campo pela 2ª Fase, a primeira de mata-mata

Vladimir Marques Há 35 minutos
jogadoras

Jogada

Ceará vence o Pinhalense, mantém 100% em casa e volta à liderança da Superliga B feminina

Equipe volta a jogar na sexta-feira (16), fora de casa

Crisneive Silveira Há 35 minutos
Foto de Ronald, novo reforço do Fortaleza, em atuação pelo Atlético-GO

Jogada

Fortaleza anuncia contratação do volante Ronald Falkoski, emprestado pelo Grêmio

Meio-campista de 22 anos chega por empréstimo e já iniciou atividades no CT

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Matheus Pereira, ex-jogador do Fortaleza

Jogada

Fortaleza chega a nove saídas com empréstimo de Matheus Pereira; veja lista e valores

Das nove negociações, apenas uma foi venda direta e rendeu milhões ao Leão do Pici

Daniel Farias 12 de Janeiro de 2026