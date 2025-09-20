Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (20)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 20 de setembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (20)
BRASILEIRÃO
16h | Vitória x Fluminense | Premiere
18h30 | Botafogo x Atlético-MG | Prime Video
18h30 | Ceará x Bahia | Premiere
21h | Palmeiras x Fortaleza | Sportv e Premiere
BRASILEIRÃO SÉRIE B
16h | Goiás x Paysandu | RedeTV!, Desimpedidos e Disney+
18h30 | Avaí x Ferroviária | Disney+
18h30 | Amazonas x Volta Redonda | Disney+
20h30 | Remo x Atlético-GO | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE C
17h | Náutico x Ponte Preta | SportyNet (TV e YouTube), SportyNet+ e DAZN
19h30 | Londrina x Caxias | SportyNet (TV e YouTube), SportyNet+ e DAZN
BRASILEIRÃO SÉRIE D (SEMIFINAL)
16h | Inter de Limeira x Barra | Metrópoles (YouTube)
19h30 | Santa Cruz x Maranhão | Metrópoles (YouTube)
COPA PAULISTA (SEMIFINAL)
17h | Grêmio Prudente x Primavera | Paulistão e Metrópoles (YouTube)
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
11h | Corinthians (F) x Santos (F) | Record News, CazéTV, Space e HBO Max
15h | Realidade Jovem (F) x Taubaté (F) | Paulistão (YouTube)
COPA SANTA CATARINA
15h | Tubarão x Criciúma | Metrópoles (YouTube)
CAMPEONATO INGLÊS
8h30 | Liverpool x Everton | ESPN e Disney+
11h | Brighton x Tottenham | ESPN 4 e Disney+
11h | West Ham x Crystal Palace | Disney+
11h | Wolverhampton x Leeds United | Xsports e Disney+
11h | Burnley x Nottingham Forest | Disney+
13h30 | Manchester United x Chelsea | Disney+
16h | Fulham x Brentford | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
10h | Bologna x Genoa | Disney+
13h | Hellas Verona x Juventus | CazéTV e Disney+
15h45 | Udinese x Milan | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
9h | Girona x Levante | Disney+
11h15 | Real Madrid x Espanyol | ESPN e Disney+
13h30 | Villarreal x Osasuna | ESPN 4 e Disney+
13h30 | Alavés x Sevilla | Disney+
16h | Valencia x Athletic Bilbao | Xsports e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
10h30 | Hoffenheim x Bayern | CazéTV, Sportv e OneFootball
10h30 | Werder Bremen x Freiburg | Canal GOAT e OneFootball
10h30 | Hamburgo x Heidenheim | OneFootball
10h30 | Augsburg x Mainz | OneFootball
13h30 | RB Leipzig x Colônia | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO NORUEGUÊS
9h | Fredrikstad x Bryne | OneFootball
11h | Sandejford x Brann | Canal GOAT, TV Green e OneFootball
13h | Valerenga x KFUM | OneFootball
CAMPEONATO NORTE-IRLANDÊS
11h | Linfield x Glenavon | Canal GOAT e OneFootball
11h | Larne x Carrick Rangers | Canal GOAT e OneFootball
11h | Coleraine x Glentoran | Canal GOAT e OneFootball
11h | Crusaders x Ballymena United | OneFootball
CAMPEONATO PORTUGUÊS
14h | AVS x Benfica | ESPN e Disney+
16h30 | Vitória de Guimarães x Braga | Disney+
CAMPEONATO TURCO
14h | Trabzonspor x Gaziantep | Disney+
CAMPEONATO GREGO
14h30 | PAOK x Panetolikos | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO HOLANDÊS
15h | Fortuna Sittard x Utrecht | Disney+
CAMPEONATO ESLOVACO
13h | Zeleziarne Podbrezová x Trencín | Canal GOAT e OneFootball
15h30 | Slovan Bratislava x Dunajská Streda | Canal GOAT, TV Green e OneFootball
COPA DA LIGA ESCOCESA (QUARTAS)
13h45 | Rangers x Hibernian | Canal GOAT
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
8h30 | Leicester x Coventry | Xsports e Disney+
11h | Sheffield United x Charlton | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)
10h | Spezia x Juve Stabia | OneFootball
10h | Reggiana x Catanzaro | OneFootball
12h15 | Monza x Sampdoria | SportyNet (TV e YouTube)
14h30 | Mantova x Modena | OneFootball
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
13h30 | Leganés x Las Palmas | Disney+
13h30 | FC Andorra x Mirandés | Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
8h | Magdeburg x Schalke 04 | OneFootball
8h | Hertha Berlin x Paderborn | OneFootball
8h | Eintracht Braunschweig x Elversberg | OneFootball
CAMPEONATO HOLANDÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
15h | Vitesse x Helmond Sport | Canal CaloSalvador
CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)
10h | Livorno x Ascoli | OneFootball
12h30 | Catania x Sorrento | OneFootball
12h30 | Casertana x Cosenza | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)
9h | Rot-Weiss Essen x Hansa Rostock | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
9h | Bayern (F) x Carl Zeiss Jena (F) | DAZN
CAMPEONATO ESPANHOL FEMININO
7h | Espanyol (F) x Athletic Bilbao (F) | DAZN
CAMPEONATO JAPONÊS
6h30 | Cerezo Osaka x Kashiwa Reysol | Xsports e Canal GOAT
7h | Urawa Reds x Kashima Antlers | Canal GOAT
7h | Kyoto Sanga x Shimizu S-Pulse | Canal GOAT
CAMPEONATO SAUDITA
12h40 | Al Najma x Al Ittihad | Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
15h | Al Nassr x Al Riyadh | Canal GOAT, Sportv e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO SAUDITA FEMININO
13h | Al Ahli (F) x Al Hilal (F) | Canal GOAT
MLS
13h | New York City x Charlotte | Apple TV+
15h30 | Philadelphia Union x New England Revolution | Apple TV+
17h30 | Atlanta United x San Diego | Apple TV+
20h30 | Inter Miami x DC United | Apple TV+
20h30 | Columbus Crew x Toronto | Apple TV+
20h30 | Montréal x New York Red Bulls | Apple TV+
20h30 | Orlando City x Nashville | Apple TV+
21h30 | Dallas x Colorado Rapids | Apple TV+
21h30 | Houston Dynamo x Portland Timbers | Apple TV+
21h30 | Sporting Kansas City x Vancouver Whitecaps | Apple TV+
21h30 | Minnesota United x Chicago Fire | Apple TV+
23h30 | Los Angeles Galaxy x Cincinnati | Apple TV+
23h30 | San Jose Earthquakes x St. Louis | Apple TV+
NWSL
20h30 | Kansas City Current (F) x Seattle Reign (F) | Xsports e Canal GOAT
CAMPEONATO MEXICANO
22h | Pumas x Tigres | SportyNet (TV e YouTube)
0h15 | Monterrey x América | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO ARGENTINO
19h | Tigre x Aldosivi | Disney+
21h15 | Atlético Tucumán x River Plate | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
13h | Montevideo City Torque x Cerro Largo | Disney+
15h30 | Boston River x Plaza Colonia | Disney+
18h30 | Nacional x Liverpool | Disney+
LIGA NACIONAL DE FUTSAL
20h | Umuarama x Corinthians | Canal GOAT e LNFTV